Els germans Teixidó i Òscar Casal, sense cites per lesió

Marc Casal serà l’únic representant de la federació a la Buff Epic Trail

La Federació Andorrana de Muntanyisme va informar ahir que el corredor de muntanya Marc Casal serà l’únic que podrà representar el país a les sèries mundials que se celebraran aquest cap de setmana (Buff Epic Trail). Les absències de noms propis importants quant a resultats i classificacions com els de Ferran i Xavi Teixidó i Òscar Casal, el germà del Marc, seran a causa d’una sèrie de problemes físics que no els permetran arribar al 100% i que si van a més podrien complicar-los una temporada que de moment està sent força satisfactòria per als interessos de cadascun. Pel que