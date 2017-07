Intercanvi canari

Durant aquest estiu, la Federació Andorrana de Voleibol ha engegat un programa de tecnificació per a joves amb la presència de Geni da Silva i Xavi Folguera com a mestres. Aquests dies reben una visita especial, i és que una desena de nens i nenes d’entre 12 i 15 anys de l’illa canària de la Gomera han vingut al Principat amb el seu club, el CV Agulo.

Aquest equip té una història particular, i és que el va fundar Sílvia Noguera, que va ser resident durant 27 anys a Andorra i que en va marxar fa 4 per viure a l’arxipèlag,