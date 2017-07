El MoraBanc, al grup A de l'Eurocup amb l'Unics Kazan de Quino Colom

El sorteig l'ha emparellat també amb el Darussafaka Istanbul, el Cedevita Zagreb, el Fiat Turín i el Levallois Metropolitans

Actualitzada 06/07/2017 a les 14:17

El MoraBanc ja coneix els seus rivals per a la primera fase de la seva nova etapa en competició europea. El conjunt dirigit per Joan Peñarroya ha estat enquadrat en el grup A, el més difícil de tots, amb l'Unics Kazan de Quino Colom com a cap de sèrie. També s'enfrontarà al Darussafaka Istanbul (Turquia), el Cedevita Zagreb (Croàcia), el Fiat Turín (Itàlia) i el Levallois Metropolitans (França).



Els del Principat rebran i visitaran a cinc equips europeus en la fase inicial, de la qual sobreviuran els quatre primers classificats que aniran a una segona fase amb quatre conjunts de quatre grups. Els dos primers es classificaran automàticament després per als play-off



Els grups han quedat de la següent manera:



Grup A: Unics Kazan, Darussafaka Istanbul, Cedevita Zagreb, Fiat Turín, MoraBanc Andorra i Levallois Metropolitans.



Grup B: Galatasaray Odeabank Istanbul, FC Bayern Munich, Hapoel Bank Yavah Jerusalem, Grissin Bon Reggio Emilia, Lietkabelis Panezevys i Buducnost Voli Podgorica.



Grup C: Lokomotiv Kuban Krasnodar, Alba Berlín, Lietuvos Rytas Vilnius, RETAbet Bilbao Basket, Limogfes CSP i Partizan Nis Belgrade.



Grup D: Herbalife Gran Canària, Zenit St Petersburg, Tofas Bursa, Dolomiti Energia Trento, Ratiopharm ULM i Asvel Villeurbanne.