Sense precipitar-se

L’FC Santa Coloma busca remuntar l’1 a 0 del partit d’anada contra l’Alashkert FC a l’Estadi Comunal

L’FC Santa Coloma disputa aquest vespre (20.30 h) a l’Estadi Comunal el partit de tornada de la primera ronda de la Champions League contra l’Alashkert d’Armèmia amb l’objectiu de capgirar l’eliminatòria, que ara beneficia els visitants arran de l’1 a 0 aconseguit al duel d’anada disputat a Yerevan, i repetir l’actuació de l’estiu del 2014, quan un gol del porter Eloy Casals contra l’FC Banants va permetre avançar a la segona ronda.

Com a principal novetat, el tècnic, Richard Imbernón, tindrà a la seva disposició un dels fitxatges realitzats per a aquesta ronda, José Pedrosa Galán, que no va poder jugar