Vicky Jiménez es consagra a Pamplona com a campiona d'Espanya alevina

La tennista del Principat Vicky Jiménez Kasintseva es va consagrar ahir al Club Tennis Pamplona, a Navarra, en imposar-se a la final del Campionat d’Espanya de la categoria alevina. Jiménez no va tenir rival a la final en superar l’esportista andalusa Ariana Geerlings per 6 a 0 i 6 a 2. L’andorrana, que va encetar el torneig com a cap de sèrie número 2, va afrontar la cita contra la quarta, després d’una dura i llarga semifinal davant la balear Sara Dols i una derrota a la final de dobles. En qualsevol cas, tot i les adversitats va demostrar amb