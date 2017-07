L'Unicaja vol Shermadini

El club andalús aposta fort pel pivot georgià presentant una oferta “mitjanament elevada” per dues temporades

L’Unicaja de Màlaga va presentar ahir una oferta qualificada de dos anys per Giorgi Shermadini i “d’unes característiques mitjanament elevades concordes a un conjunt que disputa la màxima competició europea”. El pivot del MoraBanc Andorra, que finalitza contracte aquest estiu, es trobava entre els esportistes subjectes al dret de tempteig, i amb aquest moviment el club andalús va deixar clar que va per totes per fer-se amb els seus serveis. A més, sembla que el jugador està predisposat a canviar d’aires, ja que si hi ha quelcom ferm a sobre la taula significa que s’ha donat un contacte previ entre