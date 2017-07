L'FC Barcelona recompra Gerard Deulofeu i traspassa Cristian Tello al Betis

Actualitzada 01/07/2017 a les 07:08

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona va executar ahir el dret de recompra que tenia sobre Gerard Deulofeu i l’extrem torna al club blaugrana després del seu pas per l’Everton, el Sevilla i el Milà. El cost de l’operació se situa prop dels 12 milions d’euros i el futbolista tindrà contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2019. Tot i aquest fitxatge, el seu futur està a l’aire i encara no és clar si la temporada que ve formarà part de la plantilla d’Ernesto Valverde o si ha estat una jugada de l’entitat catalana (la clàusula de recompra finalitzava ahir) per tal de poder treure un benefici econòmic amb un futur traspàs durant aquest estiu.

Per altra banda, l’entitat culer va oficialitzar la venda de Cristian Tello al Betis per un import de 4 milions d’euros fixos, i un més de variable, a més d’un percentatge d’una futura venda del jugador. L’atacant va debutar al primer equip de l’FC Barcelona l’any 2011 amb Guardiola a la banqueta, i les últimes temporades ha estat cedit al Porto i la Fiorentina.

També durant la jornada d’ahir, l’Olympique de Lió va incorporar Mariano Díaz, procedent del Reial Madrid. El moviment del davanter espanyol d’origen dominicà deixarà 8 milions d’euros a la caixa del club blanc.