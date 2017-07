Onze ciclistes amb llicència andorrana disputen des d’avui la ronda gal·la

Froome busca el pòquer de Tours El ciclista Marcel Sieberg durant l'acte de presentació del Tour fet a Düsseldorf.

Actualitzada 01/07/2017 a les 07:07

Redacció Düsseldorf

L’edició 104 del Tour de França es posa en marxa avui amb una contrarellotge de 14 quilòmetres a la ciutat alemanya de Düsseldorf. Seran 21 jornades de competició i 3.516 quilòmetres que acabaran el 22 de juliol amb l’habitual arribada als Camps Elisis de París. Abans, 9 etapes planes, 5 de mitja i 5 d’alta muntanya (incloent els finals en alt a La Planche des Belles Filles, Peyragudes i Izoard) i 2 contrarellotges individuals.

El principal favorit per acabar amb el mallot groc a la capital francesa és Chris Froome, que busca el seu quart triomf a la ronda gal·la, tot i que el traçat d’enguany és dels menys favorables per al ciclista de l’equip Sky a causa de la baixada dels quilòmetres de muntanya i de lluita contra el crono, les seves dues principals armes, tal com va reconèixer ahir: “El recorregut no em beneficia tant com en anys anteriors. Serà una lluita competida amb un marge molt estret a la meta.” També hi va afegir que creu “que aquest itinerari està dissenyat per als corredors agressius que ataquin com Richie Porte”.

Entre les alternatives per fer-se amb la Grande Boucle, o ocupar un dels llocs del podi, apareixen, a més del ciclista australià, noms com el de Nairo Quintana, Alberto Contador, Fabio Aru o Romain Bardet. En aquesta llista també hi ha dos dels onze residents del Principat que avui arrencaran a Alemanya, Esteban Chávez de l’Orica-Scott, i Dan Martin del Quick-Step Floors.