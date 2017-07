Els corredors andorrans punxen i no es classifiquen per a les finals de descens

Albert Barilaro, Blanca Aracil i Joan Aracil van ser ahir els representants andorrans a les proves classificatòries de la disciplina de descens de la Copa del Món de BTT, que finalitza demà a Vallnord-Pal Arinsal amb el cross-country. Cap dels tres va passar el tall per competir a les finals d’avui: Joan Aracil va participar com a júnior de primer any i va poder acabar (45è de 66 bikers), mentre que Blanca Aracil, en el seu debut en elit femení, estava rodant amb opcions quan va patir una caiguda que la va relegar al lloc número 27 de 31. De