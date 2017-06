La UE i el Tic Tapa juguen avui l'anada de la prèvia de l'Europa League

Actualitzada 29/06/2017 a les 07:19

La UE Santa Coloma i el Tic Tapa Sant Julià juguen avui el partit d’anada de la primera fase prèvia de l’Europa League. La UE jugarà a l’Estadi Comunal a les set de la tarda davant l’NK Osijek de Croàcia, que va finalitzar la competició domèstica en quarta posició. Els homes del nou tècnic com a mínim per a l’aventura europea, Roger Culleré, no van ser afortunats en el sorteig i hauran de pugnar amb un os dur. De totes maneres, Culleré va explicar que “sobre el paper és clar que són els favorits, però nosaltres juguem a casa i pot ser que soni la flauta. En el món del futbol passa de tot”. Els colomencs fa quasi un mes que estan sota les seves ordres, ja estan adaptats a la seva metodologia i estan ben preparats.

El Tic Tapa ja es troba a la ciutat de Korçë, a Albània, per enfrontar-se al també poderós KF Skënderbeu (20.00 h). Els futbolistes de Luis Blanco miraran de sortir vius.