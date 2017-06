Albert Llovera al Dakar 2018 L'andorrà participarà al ral·li més exigent del món

Actualitzada 28/06/2017 a les 17:59

Quan falta poc més de mig any perquè Llima (Perú) sigui l’escenari de l’inici de la 40a edició del Ral·li Dakar, Albert Llovera i l’equip Bonver Dakar Project han formalitzat l’acord que els permetrà unir esforços, per tercera temporada consecutiva, en una de les proves més dures del calendari internacional del món del motor.



Llovera es mostra pletòric després de signar un acord que li ha de permetre seguir la seva espectacular progressió en el Dakar al volant d’un dels monstres del desert, el Tatra Jamail de més de 900 cv de potència. Llovera comentava les seves sensacions: Tenir el projecte en ferm sis mesos abans de la prova és un fet que no m’havia passat mai. Aprofitarem al màxim aquest marge de temps per preparar amb detall tots els aspectes de la prova".



Un dels centres d’atenció d’aquest pla de preparació serà sens dubte la preparació del Tatra, l’experiència de les anteriors edicions serà decisiva: Sense cap dubte. La previsió és fer test en sorra, al Marroc (Erg Chebbi) i Eslovàquia (Srebrenica). "L’evolució dels comandaments i millorar la posició de pilotatge seran les parts tècniques en les quals ens centrarem".



El pilot andorrà fa especial èmfasi en l’evolució dels comandaments que li permeten pilotar un vehicle tan pesat i potent solament amb les mans: En aquest sentit, la col·laboració amb Guidosimplex serà total. "De moment Tonino, el meu tècnic de confiança, ja està treballant en un accelerador electrònic per evitar, tant com sigui possible, l’elevat desgast de les articulacions de la mà esquerra".



Quant a la posició de pilotatge, seran els responsables de Sparco els que dissenyaran un nou backet que proporcioni un plus de comoditat durant els milers de quilòmetres a superar.



L’aspecte purament esportiu tampoc queda al marge d’aquesta fase de preparació del Dakar 2018: "Estarem a Terol, en concret a la Baja Aragón, el pròxim mes de juliol. Cal destacar que tindrem tres o quatre camions de l’equip Bonver per fer els primers test en competició. És evident que com a banc de proves la prova aragonesa pot ser molt útil per treure les primeres conclusions del treball que s’està fent".



Falten menys de sis mesos per iniciar el desplaçament a terres sud-americanes, a priori, sembla molt temps però, com bé comenta Albert Llovera: El Dakar 2018 està molt a prop i podem dir que nosaltres estarem a Lima.