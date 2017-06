11 ciclistes amb llicència andorrana al Tour

Dan Martin i Esteban Chaves encapçalen la llista de residents professionals per a la ronda francesa

Aquest serà el primer any en què Joaquim Purito Rodríguez no serà al Tour de França en molt de temps. Amb tot, això no vol dir que la representació del Principat a la màxima cita mundial del ciclisme desaparegui per complet. Aquest dissabte, 198 corredors seran a la línia de sortida del Grand Depart a la ciutat alemanya de Düsseldorf. Entre tots ells, n’hi haurà 11 que correran amb la llicència andorrana que els atorga la federació al ser residents al Principat. Esteban Chaves (Orica-Scott) i Dan Martín (Quick-Step) encapçalen la llista que completen Jonathan Castroviejo (Movistar), Imanol Erviti (Movistar),

#1 Juanjo

(28/06/17 07:50)