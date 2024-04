Actualitzada 20/03/2024 a les 06:10

És una de les dissenyadores de roba més rellevants d’Espanya gràcies a les creacions de peces amb colors vius i estampats originals. El 2022, amb la col·laboració del periodista Pedro Narváez, va publicar el llibre biogràfic Ágatha Ruiz de la Prada. La meva història. Ahir va ser a l’hotel Les Pardines presentant-lo per primera vegada al país.

Fa més d’un any que va publicar el llibre. Com li va?

Molt bé, ha estat un èxit molt gran, però em va donar tanta feina que ja se me n’havia oblidat. M’ha donat més feina el llibre que l’estudi. L’hauré presentat en uns setanta llocs i l’última cosa que m’imaginava era que estaria a Andorra.

Explica que es va arruïnar.

Vaig tenir la immensa sort que em passés de molt jove i això ha fet que fos molt més previsora tota la meva vida. Sempre ho he estat, sempre he tingut molt sentit comú, que em ve de la meva part catalana, i soc una persona molt prudent. Potser podia haver arriscat molt més, però no m’ha agradat arriscar, m’encanta la meva feina, però soc molt conservadora amb els diners.

En què està treballant ara?

Estic llegint molts llibres de moda i mirant moltes sèries. Estic reflexionant moltíssim. I hi ha un gran interès ara mateix, en general, i una obsessió per Coco Chanel o per Christian Dior. Hi ha molt interès, curiositat per la història personal de la gent i moltes pel·lícules de moda.

Cap a on va la moda?

D’aquí a poc vaig a Xile a veure les muntanyes infinites de roba. És un tema que m’interessa moltíssim i ho agafaré de bandera. Tothom compra per internet cinc camises, se les prova i en llença tres o quatre a les escombraries o les envien a altres països. Llavors comencen a créixer unes muntanyes infinites d’escombraries, que és tot això de les devolucions gratuïtes. Està tenint unes conseqüències increïbles.

I...

El que és meravellós és que tu et posis una dessuadora i quan ja estigui inutilitzable la facis servir com a drap, però que te la posis un minut i després la llencis a les escombraries, no tens dret a fer-ho. Ara estem en un moment en què el tema de l’ecologia té molt a veure amb la moda i consumir menys. Hi ha una tendència de comprar roba de segona mà. Estem en un moment de canvi enorme. I a més està mal vist l’excés de roba.

Ha canviat la moda?

Ha esdevingut democràtica. Abans era antidemocràtica perquè només anava ben vestida la gent que tenia molts diners. Ara gairebé tothom hi pot anar. El més important de la moda és anar còmode. Mires la dona més rica del món, com Melinda Gates, i va amb unes esportives. Ha passat a ser còmoda. Abans estava molt distant de la cultura i ara hi està molt ficada, molts museus fan exposicions. I després estem amb el tema de l’ecologia. Ha canviat moltíssim.

Els joves es miren molt les marques i els materials.

El fet de ser ecològic és molt car. He notat que tothom en té ganes i és important, però hi ha molts millennials i molta gent amb sous baixos. Ara mateix està de moda l’artesania, abans era molt barata i tenim aquesta idea. En el moment que l’artesana ha de cobrar un preu just o tenir unes condicions de treball X, això es converteix gairebé en alta costura.

Per què és tan cara la roba ecològica?

Fer un vestit de cotó és més car que fer un acrílic perquè és millor. El que es fa amb més cura i respecte és més car, la diferència és abismal. Vaig fer una col·lecció 100% ecològica i era més cara i es va notar moltíssim.

Per què utilitza colors tan vius?

Perquè m’encanten. A mi em genera angoixa estar en un lloc molt fosc. Els colors són bons per a la teva vida i el benestar. Et donen alegria. La persona que té alegria és més sana.

Com està la moda a Andorra?

No ho sé. Crec que la gent està molt posada en l’esport. Els llocs de fred solen ser complicats perquè el més important és cobrir-te d’un clima advers. Vaig estar en una Fashion Week a Suïssa i crec que és la pitjor que he estat, en cap lloc del món havia vist tan poc interès per la moda. Una vegada que vaig estar a Andorra recordo que veníem tones de llençols i roba de nens. És un lloc molt comercial i conegudíssim per les seves compres.