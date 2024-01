Actualitzada 30/01/2024 a les 07:41

Josep Majoral lidera el grup de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria.

Quina lectura fa dels resultats de les eleccions comunals?

Hi ha diversos factors que hi han influït. El fet que Unió Laurediana no es presentés a les generals n’és un. Hi ha una part del vot d’UL que va marxar aleshores i que no ha tornat; se sent còmode amb una altra opció política. No sabria dir-te’n el percentatge. L’altre és el pacte per a les comunals. No ha agradat a gent d’UL. Tampoc a gent de DA.

Quin hauria estat el resultat sense el pacte?

No ho sé. Jo crec, i és una opinió meva, que el pacte suma més que resta. Però és evident que no hem sumat prou. Hi ha un altre factor.

Quin?

Qüestions internes del comú, com ara els funcionaris. Cal recordar que el primer dia de campanya electoral va publicar-se als mitjans un comunicat dels funcionaris que deia que portarien el comú a la Batllia, tot i saber que legalment no era possible. Per tant, ja es veu quin era el tarannà de no tots, però sí d’una part dels funcionaris.

Espera que aquesta majoria posi ordre al comú?

Més enllà de quina en sigui la majoria, com a lauredià, el que m’agradaria és que hi hagués un ordre total i absolut. Una optimització màxima dels recursos econòmics i personals de l’administració. Espero que la majoria doni continuïtat a la feina que hem fet.

Quina lectura fa UL del resultat de les eleccions?

Encara no n’hem fet un balanç exhaustiu. Al principi de febrer ens trobarem per analitzar-ho.

Com ha de ser l’urbanisme de Sant Julià de Lòria?

En aquest mandat caldrà decidir com reduïm l’edificabilitat. És un dels dossiers més complexos que hi ha damunt la taula. De moment, hem d’esperar a veure els resultats dels estudis de càrrega.

Creu que els propietaris de la parròquia entendran aquests canvis? A Ordino han despertat recels.

No sé si els canvis de la normativa urbanística es faran en la mateixa línia que Ordino. No em vull avançar als esdeveniments, però el que penso que passarà és que, un cop tinguem els estudis de càrrega, haurem de reduir la màxima volumetria permesa.

Com es farà aquesta reducció?

Aquí hi ha el quid de la qüestió. En unes declaracions Concòrdia va afirmar que només permetria edificar al fons de vall. No ho comparteixo. Perquè vol dir que només podran construir els propietaris del terreny del Prat Nou, els de la Borda de l’Huguet i poca cosa més. I la resta, res. No és un criteri vàlid.

Quin és el criteri vàlid?

Intentarem preservar el patrimoni d’aquells que fins ara l’han preservat. Trobo poc just que a Escaldes, per posar un exemple, s’hagin construït torres que han fet créixer de manera molt bèstia la població del país. I, alhora, que aquell propietari de Sant Julià o d’una altra parròquia que va preservar les parcel·les per fer-hi un xaletet per al seu fill ara n’hagi de pagar els plats trencats. No tinc gaire clar quina serà la solució que pugui satisfer a tothom.

Què n’espera, del consolat de Cerni Cairat?

Una cosa és el que n’espero i una altra, el que desitjaria. Desitjaria que Sant Julià alcés el vol. Què n’espero? Serà un comú de continuïtat. El que han predicat no serà. En tot cas, respectarem els 100 dies de gràcia.

Quina mena d’oposició hi faran?

Sense deixar passar res, farem una oposició constructiva. Serem allà on la majoria vulgui que siguem. Quan vam fer el trasllat de dossiers, el cònsol em va dir que serà la primera vegada que hi haurà un excònsol al comú i que cal aprofitar aquesta experiència de govern. Si la majoria vol implicar-nos en la política comunal, escoltar-nos, debatre i arribar a consensos, hi haurà un to de conciliació. Si ens en volen excloure, el to serà un altre. Tot dependrà de les accions dels uns i dels altres. Per part nostra no anirem a buscar crispació. Però si volen anar per aquí, també en sabem.

Esgotarà la legislatura?

No hi ha cap raó per la qual no l’hagi d’esgotar. Fa uns dies, vaig tenir una grata sorpresa quan van sentir dir que ja tenia el despatx muntat a Govern (riu). La meva voluntat és acabar els quatre anys de legislatura.