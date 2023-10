“Si hi ha més torres, la meitat de l'espai haurà de ser per públic”

Actualitzada 25/10/2023 a les 07:54

Rosa Gili encara la recta final del seu primer mandat com a cònsol major. La mandatària aspira a la reelecció en les eleccions comunals vinents després del trencament amb el PS, el juny del 2021. En aquesta legislatura Gili ha impulsat, entre altres projectes, la transformació de la part alta de la parròquia i la modificació del POUP per garantir la conservació d’espais públics al Clot d’Emprivat davant el creixement urbanístic a la zona.

Quin balanç fa del mandat?

Ha estat un mandat molt intens. No som perfectes i segurament hi ha coses en què ens hem equivocat, però estic molt satisfeta de la feina feta per tot l’equip comunal.

Quin és l’estat dels edificis comunals? És un problema que s’arrossega de fa anys...

Gràcies a la conjuntura econòmica la situació financera del comú ha estat molt bona i nosaltres l’hem aprofitat per fer manteniment dels edificis comunals. Hem acabat la remodelació de casa comuna, iniciada en el mandat anterior. Era un edifici molt antic, amb problemes en el sistema de calefacció i sense aire condicionat. Hem fet obres al Prat del Roure, hem impermeabilitzat la piscina i hem fet reformes a l’edifici Caldes, on hi havia goteres. Hem intervingut en gairebé tots els espais comunals, on hi havia un dèficit important de manteniment.

Caldrà fer més captacions en el futur per garantir el subministrament d’aigua potable?

Del subministrament d’aigua potable se n’encarrega Capesa, però em consta que no hi ha cap problema i que la situació, a Escaldes-Engordany, no seria tan preocupant com en altres indrets del país. El subministrament està garantit.

Quin és l’estat del projecte Caldes?

Avança a bon ritme, però ens hauria agradat poder inaugurar-lo en aquest mandat. És un projecte molt important per a nosaltres perquè pensem que canviarà la fisonomia de la parròquia i esdevindrà un símbol també del país.

Quan podrà inaugurar-se?

Pensem que estarà totalment acabat a la primavera, si es compleix la previsió. Ens agradaria, si pot ser, fer una petita inauguració de la part del passeig que va de la plaça Santa Anna a la plaça dels Safarejos.

El comú haurà d’assumir un sobrecost per aquestes obres?

No s’està treballant amb cap previsió de sobrecost.

Encara que s’endarrereixin?

No, perquè el contracte està adjudicat i no s’ha modificat. El departament d’Urbanisme treballa amb molt de rigor perquè res se’n vagi de mare.

Quin impacte tindrà aquest projecte en la part alta de la parròquia?

La part alta d’Escaldes s’estava envellint i abandonant. Cada vegada hi havia més botigues tancades i estava perdent la que havia estat la seva essència. Amb els anys la zona comercial s’ha desplaçat cap al sud, gràcies també a l’impuls d’Andorra la Vella. El projecte Caldes és una intervenció urbanística i artística essencial per tornar a posar al mapa la part alta de la parròquia revalorant un element clau per a la identitat d’Escaldes: l’aigua termal.

Pensem que, si hi ha més moviment en aquesta zona, els locals comercials tancats s’ompliran. A més, la nova plaça de l’Església no només permetrà disposar de més places d’aparcament, sinó també d’un espai públic on podran organitzar-se activitats de tota mena. L’èxit del Sabors d’Estiu ens fa pensar que la zona pot canviar molt.

L’any que ve s’ha de revisar el POUP. Si guanya les eleccions, quina revisió farà?

En faria una revisió respectuosa amb el medi ambient i els nostres recursos. Hem de preservar el patrimoni, el paisatge i el benestar dels ciutadans. Caldrà tenir en compte les conclusions dels estudis de càrrega, una qüestió de què fa molt de temps que hauríem d’haver parlat. Malauradament, sovint no actuem fins que estem amb l’aigua al coll. Fa anys i anys que parlem d’habitatge i no s’hi ha començat a posar fil a l’agulla fins fa ben poc. Que les solucions proposades siguin les adequades, ja és una altra cosa...

En aquest mandat ja han impulsat canvis en matèria d’urbanisme.

Des del primer dia hem treballat pensant en l’Escaldes del futur. Hem ampliat les zones verdes al Prat del Roure, incorporant la zona del carrer dels Veedors al parc. Hem augmentat l’espai per als ciutadans al Clot d’Emprivat. En el mandat anterior [el darrer com a cònsol major de l’actual ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín] van aprovar-se les torres i ara veiem que l’espai públic que s’hi va preveure és minúscul i encimentat. Les torres ens han tret llum i vistes a canvi de res.

Quina part de zona verda es podrà mantenir?

El 50% de cada illa haurà de ser espai públic, tot i que el percentatge podria arribar a ser el 64%. Si hi ha més torres, la meitat de l’espai haurà de ser públic. Fer aquesta modificació del POUP no va ser fàcil perquè vam haver de negociar amb molts propietaris. Si no ho haguéssim fet hauríem pogut posar el comú en dificultats jurídiques.

Que les administracions facin pisos a preu assequible és una solució al problema de l’habitatge?

La solució no és construir i construir. Per què no incentivem que els mateixos promotors privats facin pisos de lloguer a preu assequible?