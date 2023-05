“Espot ens va suplicar pactar perquè no guanyés Pere López”

Actualitzada 23/05/2023 a les 07:04

El candidat liberal a les darreres eleccions generals, Josep Maria Cabanes, reconeix els mals resultats i la “decepció” amb DA per no haver complert el pacte previ als comicis. Ara, afirma que pactar va ser una mala decisió i que el partit s’ha de quedar a l’oposició i preparar les comunals amb la nova executiva que es decidirà aquesta tarda.Quan no et presentes en una parròquia la gent difícilment et vota. Qui no volia votar DA però tampoc ningú altre finalment va votar DA pel vot útil i la gent que odiava DA i no volia votar-los de cap manera, ja ens va dir que no ens votaria perquè anavem amb ells. Tot això ha sigut un cúmul de restes aritmètiques que han fet que ens hàgim quedat quatre gats.Vam fer una executiva al principi i vam dir que anàvem sols. Aleshores el senyor Espot va venir a suplicar que pactéssim perquè no guanyés el Pere López. Tenia lògica, tal com ho justificava ell, per la por que guanyessin els socialistes. Una por que té tothom en aquest país i la prova és que només han governat 18 mesos en tota la història. També estava justificat perquè es va pactar fa quatre anys i hi ha hagut una estabilitat política. Vam fer una segona executiva i vam decidir anar junts i ell i jo vam signar un document.Hem ajudat DA a guanyar i a tenir la majoria absoluta perquè si nosaltres haguéssim presentat llista a Ordino, Andorra la Vella, Encamp i Escaldes ves a saber el resultat que hi hauria hagut. Al final en aquestes parròquies es juga per 150 a 300 vots de diferència, que són els que pot tenir un partit com el nostre. Es va pactar per escrit que en cas que es guanyés a aquests parròquies el número 3 pujaria i que, si en alguna no es guanyava, DA ens cediria els consellers necessaris per fer grup parlamentari durant quatre anys.No, en absolut. Ara mateix m’ho reviso.Sí, te’l llegeixo. “En cas de resultar guanyadores les candidatures d’Andorra la Vella i Ordino, els candidats suplents número 3 escollits per Liberals d’Andorra podran ser elegits com a consellers generals una volta format el Govern i nomenats per formar-ne part qualsevol dels titulars escollits per Demòcrates per Andorra.” Aquí no diu res de la llista nacional. “Punt 2. En cas que totes o algunes llistes conjuntes no resultessin guanyadores i Liberals d’Andorra no disposés dels consellers necessaris per formar un grup parlamentari, Demòcrates per Andorra es compromet a cedir-los per aquest afecte sense conseqüències econòmiques negatives per DA.” Queda clar o no?És un argument fora de lloc perquè fa quatre anys prou que els va interessar pactar.Cert, però durant quatre anys no hi ha hagut cap guerra civil per cap llei. Oi que no? No. Hi ha gent que estem acostumats a tocar la mà i això va a missa.Mai se sabrà. Per mi els motius pels mals resultats són clars. La gent ens deia que ens volia votar però que no ho farien perquè anàvem amb DA. Normalment la gent et diu això a l’orella, aquesta vegada ho feien a pit descobert. Un altre motiu és el fet de no estar a les parròquies.Estem decebuts i convençuts que sense DA hauríem fet un altre resultats. A misses dites, hauria estat millor anar sense ells.Crec que el mal resultat ha estat perquè hem anat amb DA. Els propers a terceravia no volien votar DA a cap preu i tampoc ens han votat a nosaltres.No ho crec. El desgast de DA ha sigut per aquesta sintonia europea de fer lleis i reglaments, lleis i reglaments... Europa té 700 milions d’habitants, aquí som 80.000. No és que DA hagi volgut fer una política contra el país, però hi ha hagut una política amb excés de regulació i de reglamentació i això el poble no ho pot digerir, sobretot si no es concensua amb els sectors implicats.Hi érem però nosaltres sempre hem estat més en la línia del consens amb el poble. Al final has de donar peixet perquè el poble treballi i creï economia. La cremada de DA ha vingut d’imposar sense buscar consens. A vegades quan governes perds la visió del poble.No ho sé. Jo segur que no. Ha de ser gent que tingui ganes i disponibilitat.El que va dir la Maribel és veritat. Quan vam fer les primàries, Gallardo no volia continuar. Jo li vaig dir que seguís un temps perquè jo entrava de zero i ell era qui tenia tota la informació. Va acceptar però va deixar clar que seria fins a les eleccions.Fer oposició però cada setmana. I després preparar llistes per les comunalsContinuaré ajudant per tenir un país d’excel·lència.