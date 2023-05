“La cançó de la Judit és el tancament d'una etapa de 10 anys”

Actualitzada 20/05/2023 a les 07:32

Joan Dausà aterra avui al Principat amb el retrobament entre ell i la Judit, gràcies a la seva darrera cançó que ha recuperat els personatges del film Barcelona nit d’estiu, amb el qual Dausà va fer un gran salt de la mà de Jo mai mai.La Judit ha tornat i sembla que els dos personatges tenien moltes ganes de retrobar-se. A partir d’aquí s’obren moltes preguntes si va cap a més, si s’estan enlairant com a parella o no... Amb el Dani de la Orden sí que hem comentat que ens encantaria fer la pel·lícula Barcelona, nit de primavera. Ara per ara sabem que a la gent s’ha fet seva la cançó, que ha agradat molt.Al principi potser feia cançons més dramàtiques –perquè em semblava interessant– i ara cada cop intento que em representi més a mi. Però he anat incorporant un repertori més festiu.Tinc la sensació, i en el concert es podrà veure, que he anat rearranjant cançons antigues. Portem les cançons de fa un temps a com les tocaríem ara. Hem fet aquest exercici d’actualitzar-les.No, la cançó de la Judit és un tancament d’una etapa d’aquests 10 primers anys i aquesta picadeta d’ullet sobre què hauria pogut passar en aquests 10 anys entre el Joan i la Judit. De moment el que fem és que es retrobin i reconeguin que estan bé. A partir d’aquí seguirem veient què passa.És un repte molt important, però el que ens fa més il·lusió és fer el concert allà. Ja sabíem que seria difícil omplir un espai tan gran, tant de bo ho aconseguim, però l’objectiu principal era trobar un lloc prou gran per posar aquestes vuit o deu mil persones que teníem al cap. Veient el ritme d’entrades del primer dia vam decidir obrir-ho tot i veure què passa.Sí que sembla que les trompetes han tingut un moment àlgid. Crec que seguiran sent benvingudes en el seu lloc i fent els acompanyaments que toquen, però durant uns anys han tingut un protagonisme que es va diluint. Sí que penso que hi ha moltes propostes molt interessants i diverses i això genera indústria.El castellà és un idioma que m’agrada i que he crescut i m’agrada que formi part de la meva discografia. Ja tinc tres cançons en castellà.Vam fer un concert a Madrid fa un any i mig i era l’excusa de connectar amb gent d’allà i amb moltes ganes de tornar-hi.Sempre em fa molta il·lusió venir a Andorra i fer una visita a un lloc on ja fa setmanes que les entrades estan exhaurides. Celebrarem aquests deu anys de música.