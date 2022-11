Actualitzada 14/11/2022 a les 09:09

Després de les queixes dels usuaris per la saturació registrada durant les darreres setmanes en el servei de bus, el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, reconeix que ha calgut actuar davant una problemàtica existent, derivada de l’arribada massiva de temporers abans del previst.Després de la covid el Govern va prendre una sèrie de decisions que han afectat directament el volum d’usuaris que teníem. Una és la rebaixa de l’abonament a 30 euros per a totes les zones. Aquesta decisió ja va provocar un increment d’usuaris del 9%. Després, al juliol, arriba la gratuïtat per als residents. En aquest cas és una decisió que a nosaltres ens sembla bé i que és cert que ha tingut molt més èxit del que s’havia previst.Es treballava amb uns 4.500 usuaris nous i ja al primer mes de funcionament teníem 11.000 targetes actives. Al tercer mes estàvem per sobre de les 14.000 i actualment, a falta de tancar els números, estarem per sobre de les 15.0000. Tot plegat implica uns increments d’usuaris per sobre del 50%, als quals també cal sumar-li l’arribada anticipada dels temporers. És cert que estem davant una situació que provoca una saturació de les línes que fa que es deixi gent a les parades.Estem reaccionant des de fa temps, però és veritat que no es preveia aquesta arribada de temporers al novembre. Al juliol, amb la gratuïtat, nosaltres ja vàrem anunciar que el mes de setembre es presentaria amb increments substancials i vàrem prendre mesures com, per exemple, començar a buscar vehicles més grans per substituir-los per d’altres que estaven en servei però que eren tenien menor capacitat.N’hem comprat 6, quatre dels quals ja estan donant servei i dos que ho faran els dies vinents. Els que s’han retirat tenien una capacitat de 50 places i ara tindrem 80 places de capacitat. I a part, dos més que arribaran al desembre. Però aquesta compra (d’uns 200.000 euros per vehicle) la teníem en stand by perquè així ens ho havia demanat Govern.Govern estava estudiant la manera d’indicar quina tipologia de vehicles havíem de comprar per reduir els efectes de contaminació. I ens havien fet una carta en la qual ens demanàven no anticipar canvis quant a la flota, però després ens en van fer un nou escrit dient que féssim els canvis.Ha estat un període difícil per a tothom, suposo que per al Govern també. Nosaltres notem una clara voluntat política de solucionar els problemes. Crec que el que constatem és una falta d’experiència tècnica en el Govern davant la complexitat i que sovint no s’acudeix a gent experimentada en aquest tema.Falta experiència perquè aquestes coses del transport no cal inventar-les. Els països d’Europa ja ha tingut problemes similars als que podem tenir aquí al Principat actualment i per això és bo anar de la mà de la gent que ja ha resolt aquests problemes. Així ens estalviem donar voltes que no porten en lloc.La comissió d’experts per resoldre el tema de les compensacions va solucionar el tema en tres reunions. Però va ser molt difícil fer-la. El servei tècnic no resol, com a mínim, amb la celeritat adequada. El departament tècnic no vol o no pot o no sap posar en pràctica allò acordat. No sé qualificar-ho del tot.No, d’aquesta comissió se’n va aixecar acte i ara s’ha de plasmar l’acord. Sí que tenim una proposta de Govern però no acaba de plasmar el que es va acordar.Els experts i el Govern van arribar a un acord. L’acord tècnic està subscrit i així ho va publicitar Govern. Però el que ens proposen preveu més coses del que es va acordar i no hauria de ser així. L’acord ha de parlar només de la compensació de 30 euros i ara la redacció, tal i com està feta, generarà problemes en un futur.Jo crec que no. Tal com estava dimensionada la concessió allò que s’havia previst era assumible amb la infraestructura actual. També és cert que la contractació de conductors és un altre element que distorsiona molt la situació. Hi ha una escassetat de conductors agreujada per la covid. Ens nutríem d’uns mercats propers que ara també tenen aquestes dificultats. I ara ens toca anar més lluny. Sempre buscant persones que tinguin les capacitats adequades per formar-ne part i això posa en dificultats el redimensionar les plantilles.Jo crec que els salaris que tenim són competitius. L’escassetat de treballadors provoca un increment de salaris. A més, estem parlant que al sector es necessiten entre 30 i 50 conductors per fer front a la temporada d’hivern.En un primer moment vàrem demanar a empreses sudamericanes que ens subcontractessin uns conductors temporalment. Això no va ser possible perquè ens van notificar que allà també tenen dificultats amb el personal. Així que hem fet el mateix procés però de forma individualitzada. Això implica que nosaltres ens responsabilitzem de tot, també de l’allotjament. Després si ells volen iniciar els tràmits per quedar-se de forma permanent ja és un tema que depèn d’ells.Per ara en tenim set que semblarien que són ja a la part final del tràmit, i després en tenim set més en fase de completar la documentació. A part, en tenim 8 més localitzats al Perú que si tot quadra podran venir també.Tothom és coneixedor de la situació. Govern i la TVA. Qualsevol trava que s’afageixi al procés dificulta la possibilitat de solucionar el problema.