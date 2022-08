“A Polònia hi ha molt d'interès per la literatura minoritària”

Actualitzada 22/08/2022 a les 06:23

La setena resident d’enguany de Faber Andorra, Magdalena Szkwarek, participarà en la traducció de la poesia de Teresa Colom. La seva intenció és publicar els poemes de Colom en revistes literàries poloneses per donar un tast de la literatura andorrana. En parlem amb ella:La vaig conèixer l’any passat gràcies a una amiga meva traductora que també va estar a la residència Faber. Ella sabia que a mi m’agradava la poesia i me la va recomanar. Em vaig comprar el Cementiri de les matrioixques a Barcelona i vaig decidir que seria una bona idea traduir-la.Quan llegeixo un poema em pot passar que “m’entri, o que no m’entri”. Que em toqui alguna cosa a l’interior, o que no. No busco més d’un autor o autora. I, en llegir Teresa Colom, vaig pensar “Uau, que bonic! Hi ha alguna cosa en la seva manera d’escriure que m’impulsa a traduir-la perquè es conegui a Polònia”.No hi ha cap criteri establert més enllà del fet que hi ha poemes que m’agraden i que vull que la gent de Polònia els conegui. Com que no depenc de cap casa editorial, tinc la llibertat d’escollir. Trio allò que a primera vista m’encanta i, a partir de la segona o tercera lectura, decideixo que val la pena traduir-los.A Polònia hi ha molt d’interès per les literatures minoritàries, com la literatura ucraïnesa o la de la República Txeca. Més enllà dels països propers a Polònia, però, crec que val la pena ampliar una mica les fronteres. Segur que hi ha persones interessades a conèixer més literatura, més cultura i no només de l’Europa de l’Est.És difícil. I crec que per traduir poesia és necessari escriure poesia. Si no, la traducció es fa massa literal. El problema que té un traductor que vol traduir literatura en català és que no existeix un diccionari de polonès-català. En el meu cas, utilitzo altres fonts d'ajuda, com el diccionari de la literatura catalana.Sí. De fet, vaig parlar-hi perquè tenia alguns dubtes i em va ajudar bastant en algunes expressions. Hi ha qui opina que el traductor no hauria d’entrar en contacte amb l’escriptor. Però jo soc partidària de fer-ho.Tinc tranquil·litat per treballar a la residència. És un entorn segur on em puc centrar.Crec que sí. La literatura polonesa té moltes coses a oferir. Fa poc la polonesa Olga Tokarczuk va rebre el Premi Nobel, però hi ha molts més autors que val la pena conèixer. Tenim moltes coses per intercanviar amb el català.