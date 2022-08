“Salvar-se el primer any després de pujar és molt important”

Actualitzada 15/08/2022 a les 07:34

MERCAT

Manu Nieto, a l’Eldense

Manu Nieto jugarà cedit la temporada vinent a l’Eldense de la Primera RFEF. L’atacant andalús va jugar el curs passat a l’FC Andorra a préstec, però aquest estiu els tricolors van quedar-se’l en propietat fins al 2024 després de desvincular-se del Cadis.

Després de tota la vida al Celta de Vigo, Diego Pampín enceta una nova etapa il·lusionant l’FC Andorra amb el debut a Segona.Il·lusionats per la categoria i per veure el nostre nivell en competició. Segur que anirà bé, crec que estem preparats, i també amb ganes d’afrontar el repte.Arribem bé. És cert que encara queda gent per arribar i potser d’altra per sortir, i potser no s’està fent de la millor manera possible, però tampoc podia fer-se més ràpid. L’equip sap el que hi ha, que no pot fer-se d’una altra forma i ho intentarem fer el millor possible perquè ens focalitzem en allò que depèn de nosaltres, que és l’important, i crec que fent-ho així ens anirà millor.Jo sempre penso que és enganyosa. El primer partit guanyem bé al Leganés, però acabem amb una derrota contra un equip de Segona RFEF. Crec que ens ve bé i també malament, perquè si hagués anat tot perfecte, a la temporada ens haurien collat tots molt. També hem estat molt fora de casa, necessitem entrar en la rutina perquè en tot l’estiu fins aquesta setmana hem estat només cinc dies aquí, i segur que ara anirà tot a millor.Pel que he vist, s’està buscant gent atacant. Al final el gol és el més desitjat i el que més s’assaboreix al futbol.Un estadi amb molta gent i animant molt, que intentaran que no fem el futbol que volem, però intentarem tenir la pilota i dominar el partit.Tenen molta presència a dalt, dos puntes de gran categoria i segur que intentaran acabar jugades per fora amb centrades i rematades, o amb superioritats 2 contra 1.Tenim un inici difícil, però crec que qualsevol ho hagués estat. Al final ho sabem des de fa temps, i no és moment de posar excuses perquè al final és molt il·lusionant anar a Oviedo, Gijón o Las Palmas i que després pugui venir aquí el Granada.Encara mig aterrant perquè amb les dues concentracions, només hem estat aquí cinc o sis dies, i ara estic a l’hotel, buscant pis. És el primer cop que suero de casa, i esti còmode perquè el grup i el cos tècnic m’ajuden molt i això supera les meves expectatives.Sí, compartim hotel i sortim a menjar, passegem i coneixem el país.Molt sana, és un noi molt agradable i senzill que t’intenta fer les coses fàcils, i jo també soc fàcil de portar en aquest aspecte. Tots volem jugar i jugar-ho tot, però no podem jugar els dos, intentaré aprofitar les oportunitats i jugar el màxim possible.Hi ha un refrany que diu que “de futbol i medicina tot el món opina”, i encara que es coneguessin totes les condicions del club o que et posa LaLiga, la gent no s’ho creuria i seguiria opinant el mateix, així que hem d’intentar abstreure’ns del que diuen. Si algú té dubtes que intenti mirar o investigar, i veurà la realitat.Sí. Segur que el club és ambiciós i vol aspirar a molt més, però crec que salvar-se el primer any després de pujar és molt important, suposa un pas molt important. Una salvació per l’any següent la veus amb uns altres ulls.Com un repte molt gran, crec que estava preparat per sortir perquè la meva etapa allà havia acabat per moltes raons. Portava un parell d’anys fent bones temporades i va arribar aquesta opció, i estic molt il·lusionat i amb ganes de provar la categoria, i segur que anirà bé.Sí, de fet al grup ho comentem de vegades, que pels que venim d’un filial l’adaptació seria més difícil si anem a un altre equip. També crec que el club ho busca una mica perquè vol que el vincle del vestidor estigui protegit i sigui molt fort, i li dona un valor molt important a la gent jove i a les ganes de créixer.Es pot jugar bé a qualsevol lloc. A mi personalment m’agrada molt i jo venia d’un lloc on intentàvem fer també un joc associatiu, i pot fer-se en gespa artificial, natural, a Primera a Segona o on sigui. No confio en una altra manera de jugar i per això també estic aquí.I tant, sobretot per veure com es respira el futbol aquí. En tinc moltes ganes, espero que sigui com el final de la temporada passada.Poquet. Els primers dies van venir els meus pares amb mi i hem vist alguna cosa. És còmode, està tot molt a prop. M’agrada molt, i ja vaig coneixent una mica tot més enllà de l’Avinguda Meritxell que ja me la conec sencera [riu].