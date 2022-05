“S'acabarà la sexualitat quan s'acabi la humanitat”

Actualitzada 06/05/2022 a les 05:53

La sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tapersex, Eva Moreno, presentarà avui a les 19 hores a la llibreria La Trenca el seu darrer llibre, Mi deseo depende de mi. Claves para estimular el deseo sexual, que es complementarà amb una sessió de Tapersex.És el tercer que publico. El primer era un catàleg de joguines eròtiques i el segon parlava d’allò que les dones comentàvem durant les reunions de Tapersex. Ara ja tenia moltes ganes de fer una cosa més enfocada a l’ajuda i, especialment, a la dona. El desig sexual no cau del cel: s’ha d’alimentar, cuidar i mimar.Cada dona és diferent. Jo explico quins són els factors que frenen les dones a tenir desig sexual. Aspectes de la feina, del propi cos, barreres, raons fisiològiques... i, a partir d’aquí, proposo com intentar-ho solucionar. En relacions de parella estable sovint té a veure amb la rutina i la manca de comunicació.A les dones de qualsevol edat. El desig sexual no és una línia recta o estable i depèn de com estem emocionalment. És inherent a nosaltres. També parlo de les dones que decideixen abandonar la vida sexual. S’han de respectar totes les opcions. Hem de fer de la sexualitat i el desig una cosa tangible. Només depèn de nosaltres i d’allò que fem.Totalment. Els referents que tenim de la cultura de la imatge o el porno sempre mostren dones predisposades a tenir relacions sexuals que s’activen amb un clic i que tenen uns cossos perfectes. Duem una motxilla que l’heteropatriarcat ens ha posat a sobre. Un model que no correspon a la realitat.A partir d’una botiga eròtica que vaig obrir de molt jove. Era de les poques a les quals venien dones perquè encara era un món molt masculí. Ara el món de la joguina eròtica ha fet un gir de 180 graus i s’ha feminitzat. Les joguines ens han ajudat a descobrir-nos i a empoderar-nos.No en tenia ni idea! Jo parlava amb els caps d’empreses de joguines eròtiques i em deien que m’equivocava. Però jo era inconscient i no hi perdia res.Més que tabús parlaria de manca d’educació sexoafectiva. Hi ha molta gent que ve d’un lloc erroni. Hem avançat moltíssim però hem de continuar avançant. És un camí que no s’acabarà mai. La humanitat és essència sexual. S’acabarà la sexualitat quan s’acabi la humanitat.