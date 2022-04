Actualitzada 21/04/2022 a les 06:24

Pocs sindicats més amables amb la direcció hi haurà al món que el nou Sindicat de Bombers d’Andorra. El president, Iván Manuel Vilares, creu que la millor forma per assolir les demandes és arribant a acords amb la direcció del cos i del ministeri, lluny de focs mediàtics i de discussions de barricades. Ara per ara, el nou sindicat es mostra satisfet amb les converses mantingudes amb els alts càrrecs i el president assegura que no han aparegut arran de cap conflicte intern.El nou sindicat suposa la modernització de les associacions de bombers. Vàrem considerar que la figura de sindicat era la figura legal més específica per a un col·lectiu de treballadors. Hi ha d’altres associacions com l’A118 o l’ABA que ja són uns clàssics, però el nou sindicat com et dic suposa la modernització de l’associació col·lectiva.Encara no tenim una xifra concreta perquè encara estem recollint les dades de totes les sol·licituds rebudes, però ja et confirmo que tenim membres de l’escala bàsica, intermèdia i executiva. Esperem que la meitat de la plantilla s’hi acabi afiliant.No hem creat aquest sindicat com a reacció a cap malestar. No hi ha ara cap neguit important dintre dels bombers, però sí que és cert que la nostra voluntat és ser un sindicat proactiu i proposar diferents temes a la direcció i al ministeri.Especialment són qüestions d’adquisició de material nou que es pugui necessitar o de vehicles que calgui actualitzar en un futur pròxim.Sempre direm que falta gent, però ara mateix l’estat de salut del cos és bo. No hi ha una problemàtica amb el material o amb els vehicles però cal estar pendent del pas del temps i de com evolucionen les coses. Si volem millorar cal ser previsors. Nosaltres ja hem proposat un calendari d’adquisició de nous vehicles perquè no ens agafi a contrapeu quan haguem de renovar-ne algun.Amb la direcció estem tocant temes com el complement del desplaçament al Pas de la Casa i això ho hem pogut regularitzar amb el reglament de compensacions. Amb el ministeri s’estan treballant diversos temes com la regulació de la jornada laboral per via de la Llei de funció pública, que tot i ser un tema més tècnic genera neguit entre la plantilla perquè cal que quedi clar.Aquesta és una de les reivindicacions que tenim i que hem posat sobre la taula. No pot ser que faci prop de vint anys que no es toca el sou d’un bomber. De fet, el mateix Govern va encarregar un estudi a la consultora PricewaterhouseCoopers que ja indicava que el sou de la nostra escala està al 80% del que li correspondria, segons les graelles de referència.Nosaltres anem a la taula demanant el màxim. És a dir, si el topall màxim és el 120% demanem que després de tant de temps té tot els sentit arribar a aquest percentatge. Cal recordar que la gestió de l’acompliment també es va perdre perquè es va congelar i fins i tot ha passat que un bomber que ascendeix no té millora de sou. No hi ha hagut cap manera de progressar i comença a ser tard en aquesta matèria.Ara per ara com a sindicat de bombers et dic que és un tema que està sobre la taula de la direcció i del ministeri. S’està estudiant i per tant no volem entrar a fer valoracions abans de saber la decisió que es prendrà. Ara bé, hem de ser conscients que aquest ha estat un tema puntualíssim i que de tot s’aprèn per a futures ocasions.El cos de bombers és un cos jerarquitzat però cal entendre la situació que es planteja i la finalitat de les qüestions. Com dic, no entrem a fer valoracions fins que hi hagi una decisió.No, ara per ara no. Ens abstenim d’entrar en el nucli d’aquesta qüestió.La meva manera de sindicalitzar-me és fent informes. No estem aquí per fer una revolució. Nosaltres som una via per recollir demandes de diferents estaments del cos i des d’un prisma o unes formes molt normals i molt cordials. No ens interessa estar en contra de la direcció. És més, la direcció és molt proactiva a l’hora de recollir demandes i propostes de les associacions perquè a ells també els interessa.