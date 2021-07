“El turisme és un sector que té futur per recuperar l'economia”

Actualitzada 05/07/2021 a les 06:31

El nou president de la Cambra de Comerç fa balanç de la situació actual al país per la pandèmia i les afectacions que ha tingut per a l’entitat. Mas recalca la necessitat de cercar fórmules per innovar els sectors més tradicionals sense perdre l’essència que els caracteritza.Ens ha canviat molt la vida. La impossibilitat d’entrar en contacte amb la gent de manera presencial ens ha fet fomentar les formacions en línia, una iniciativa que l’empresariat ens ha agraït molt, ja que els informaven quasi en temps real de tots els canvis que hi havia. A més, ens ha ensenyat que hem d’evolucionar, per la qual cosa seguirem potenciant el treball digital.És una necessitat d’innovar i fer evolucionar aquest sector i d’altres. La Covid també ha fet canviar els clients i nosaltres ens hem d’adaptar a aquestes noves tendències per seguir sent competitius.N’és una, sí, però n’hi ha d’altres que s’han d’acabar d’acotar. Tanmateix, a Andorra tenim un problema i és que ens trobem entre dues fronteres i necessitem acords per poder fer efectiva aquesta comercialització en línia. Igualment pensem que aquesta evolució ha d’anar de la mà del contacte físic als comerços perquè encara hi ha una gran majoria de la població que vol tocar el producte abans de comprar-lo.Crec que el tax free suposa una competència deslleial sense ser-ho realment, ja que no és culpa dels establiments situats frontera avall. És una situació que ens ve donada i pot ser que en certa manera la pandèmia i els ERTO hagin augmentat la seva utilització. Tot i això, cal recordar que per aquelles compres superiors a 300 euros, el Govern obliga a abonar l’IGI corresponent.Sí, però hi ha diversos factors que no permeten que aquest turisme proliferi, com és la franquícia de 900 euros a la duana espanyola. El sector ha millorat en qualitat, només cal passejar-nos per les avingudes per veure-ho, però amb aquest inconvenient és difícil fomentar l’arribada de turistes amb poder adquisitiu.Correcte. La creació d’una zona franca donarà un impuls a aquest model, però encara es troba en un estadi inicial i manquen algunes reunions per veure com s’acaba de formular.Aquest punt va lligat amb el turisme i considerem que és molt important que el país s’obri al món. Estem tenint molt bones referències quant a inversió estrangera al país i això ajuda. Creiem que s’ha de seguir treballant per buscar altres vies per obtenir beneficis, però no podem oblidar que Andorra encara té una gran entrada de turistes que fins i tot s’hauria de potenciar. El turisme és un sector que té futur per recuperar l’economia i també suposa l’eina que tenim més a l’abast.Suposarà un canvi d’escenari. L’acord amb la Unió Europea ens dona trenta anys de subsistència per a la producció de tabac i, per tant, dels colliters i fabricants. L’acord exigeix no tenir aranzels, per la qual cosa la producció del mateix deixarà de ser competitiva i viable.Pot ser interessant d’estudiar. Creiem que aquesta és una de les iniciatives que es poden anar provant durant els trenta anys de període transitori del tabac. I considerem que en el moment en què els tabaquers no puguin mantenir els terrenys de cultiu, s’ha de buscar alguna fórmula per mantenir-los i evitar que s’hi construeixin nous habitatges i es faci malbé el terreny, ja sigui per utilitzar-lo per plantar cànnabis o per a una altra funció.S’ha d’estudiar. No sabem si serà una opció de negoci per si mateix o suposarà una activitat complementària per reduir el pes del tabac en la nostra economia. A més, cal tenir en compte que per comerciar amb el cànnabis es necessiten moltes autoritzacions sanitàries i s’haurà de veure com es desenvolupa la normativa.Es troba dins dels plans de diversificació i trobem que és molt interessant que una farmacèutica d’alt nivell s’estableixi al nostre país. Des de la Cambra creiem que Grifols aportarà nous llocs de treball i ens donarà una gran visibilitat en l’àmbit internacional.S’ha parlat de dues vies, una de França a Andorra i l’altra de Puigcerdà a la Seu. Ho vam tractar durant l’anterior legislatura, però ara ens trobem a l’espera que el Govern actual decideixi reprendre l’activitat.