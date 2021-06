“El meu repte és que es conegui aquesta figura i s'hi tingui confiança”

Actualitzada 01/06/2021 a les 07:53

El darrer consell d’administració de la CASS va nomenar Judith Silvestre com a nova defensora de l’afiliat. L’advocada ens rep al seu despatx per comentar aquest nomenament.Va sortir el concurs publicat al BOPA, en què es podia presentar qui complís els requisits de formació i altres que hi havia. I s’havia de presentar una proposta econòmica, una carta de motivació i una entrevista personal. I dimarts passat em van notificar que havia estat l’escollida.Són molt similars a les que em van fer estudiar Dret. Ho vaig fer per vocació, perquè crec que és molt important per poder resoldre conflictes a la societat. I això mateix es pot fer des de la posició de defensora de l’afiliat.Està clar que la figura de la defensora de l’afiliat no és encara prou coneguda tot i que porta tres anys en funcionament. Però és molt important per tal de poder resoldre conflictes entre els afiliats i els treballadors amb la mateixa CASS.Jo soc advocada, i en el meu cas centro la meva activitat en els tribunals andorrans. I també he portat casos de dret administratiu i relacionats amb la CASS. Ja tenia coneixements de la gran quantitat de legislació que envolta la CASS. I suposo que això va ser també un punt a favor.Jo seré unes hores, físicament, a la CASS per poder atendre les persones que han demanat cita amb la defensora de l’afiliat. Però encara no sé els dies perquè no m’he reunit amb la CASS i tampoc he pres possessió del càrrec. Però segur que no hi haurà problema per compaginar-ho. La meva predecessora també era advocada i ho va poder fer sense problemes.A banda de les entrevistes personals que es pugin fer, també es tracta de valorar i analitzar si hi ha fonament en les queixes que realitzen els afiliats i treballadors de la CASS i a partir d’aquí veure si es resol amb una única entrevista, si cal fer seguiment o si cal demanar algun tipus d’informació complementària a altres departaments.Considero que és una figura que és molt important i que està al costat dels afiliats, que sempre és la part més feble. I el repte que em poso és fer conèixer aquesta figura i que tinguin clar que poden confiar-hi. I que vegin que els seus dubtes i reclamacions no quedin en paper mullat.Si mirem els anteriors informes, veiem que hi ha moltes consultes que es poden resoldre al moment. Això ens pot donar a entendre que hi ha manca d’informació. I és que hem de pensar que el dret a la informació no és només tenir-hi accés sinó que aquesta ha de ser entenedora.