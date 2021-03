“Podríem dir que vam mig salvar l'any 2020”

Actualitzada 10/03/2021 a les 07:02

Presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) des de final del 2017, i amb mandat fins a final d’any, Natàlia Gallego analitza un 2020 difícil i també parla sobre reptes de futur.El 2020 va ser difícil i vam haver de retallar la part competitiva, però vam aconseguir fer força proves del Campionat d’Andorra de trial, i sí que vam suspendre algunes proves del d’enducròs. A més, vam poder fer la prova del Mundial de trial a Sant Julià de Lòria pels pèls, perquè poc després hi va haver més restriccions, així que podríem dir que vam mig salvar l’any.Vam tenir menys ajudes del Govern però perquè es van reduir les activitats per la Covid-19. També van baixar força les despeses perquè van reduir-se, per exemple, els desplaçaments a reunions o l’assemblea de la FIM, i també perquè no vam poder fer algunes activitats. Al final, més o menys vam quedar igual entre la reducció d’ingressos i la de despeses.Sí, i crec que aquest ha estat el millor any. Estem totalment integrats dintre de les Crèdit Andorrà GSeries i això ens dona més mitjans i més professionals. Enguany hi ha hagut millors condicions meteorològiques i s’han pogut fer quatre jornades fantàstiques amb molt nivell.Sí, cada cop tenim més pilots internacionals, i molts que venen un cop a provar els encanta i després repeteixen.Encara no n’hem parlat. És cert que som una federació amb tradició de trial, però sempre s’han organitzat altres proves i estem oberts a apuntar-nos-hi.Sí, millora any rere any, s’està invertint molt, cada any hi ha novetats i unes instal·lacions més grans i professionals i se’n beneficien els pilots d’aquí i també els de fora.Aporten una imatge molt bona de país i són uns grans ambaixadors. Per nosaltres és un orgull, i que cada dia en vinguin més vol dir que entrenen bé, viuen bé i estan molt a gust, i nosaltres els ajudem en tot el que podem.És difícil. En Xavi Cardelús està fent una gran feina a Moto2 o MotoE, i tenim joves com l’Èric da Silva en minivelocitat. Precisament la FIM ha anunciat un nou campionat de MiniGP, per què no promocionar l’Èric o d’altres en aquestes modalitats?Sí, en trial ha crescut molt, hi ha molts nens en competició, i demostra que implicar-se dona els seus fruits. Ara hem de treballar altres disciplines, però com tampoc no hi ha gaires llocs per entrenar no funciona tan bé, però ho estem treballant.Sí, tenim el Josep Puntí a la comissió de trial i jo a la de sostenibilitat, i el vicepresident de la FIM, Ignasi Verneda, viu al país. Hi ha una bona relació perquè veuen que ens impliquem i ens hem guanyat la seva confiança.Sí, hem estat un gran exemple per organitzar trials sostenibles. Són activitats per al públic i els pilots per involucrar tothom i mantenir-ho tot net, som un referent i hi treballem.No era una cosa que tenia pensada, però volien més representació femenina, van pensar en mi i n’estic encantada. Tinc experiència com a atleta, presidenta de federació i voluntària, i si puc donar una empenta i ajudar-los, soc aquí.