“La taxa verda manté la competitivitat”

Calvó explica l’aposta del Govern per otenciar el transport públic en detriment de l’ús del vehicle privat i fa un repàs dels principals projectes que lidera el seu ministeri

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

Actualitzada 30/11/2020 a les 07:36

Lídia Raventós

La responsable de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat destaca la forta aposta del Govern per potenciar el transport públic amb la rebaixa de les tarifes i el treball que s’està fent per millorar-ne també els horaris i les freqüències. Tot plegat gràcies al que es preveu recaptar amb la taxa d’hidrocarburs, sobre la qual insisteix que pot ser assumida pel sector perquè té marge suficient.



El sector dels carburants afirma que no assumirà la nova taxa i que, per tant, afectarà en el preu que paga el consumidor.

Al final és normal que quan tu planteges una taxa que afecta un sector en particular hi hagi reaccions en aquest sentit. El que planteja el sector és que la taxa pot afectar la seva competitivitat perquè justament amenaçaven que seria un sector que desapareixia. Aquesta és una qüestió que el Govern ha mirat perquè també ens preocupava i entenem que no va en el mateix sentit. Els darrers deu anys els impostos especials als hidrocarburs a Andorra no s’han modificat en cap cas. En canvi, els impostos dels nostres països veïns, que és d’on venen els turistes que omplen aquí el dipòsit, han pujat de més de 10 cèntims per litre de gasolina. Entenem que si ara afectem en tres cèntims el litre, d’acord amb aquesta evolució dels darrers anys que els ha permès augmentar la competitivitat, el sector és capaç d’assumir la taxa. Probablement afectarà, això sí, el marge del sector però no ens preocupa la pèrdua de competitivitat.



El sector assegura que el diferencial és menor.

Perquè fan la comparació amb algunes estacions low-cost que existeixen a Catalunya però són molt puntuals. Si agafem la mitjana dels preus del radi d’influència, Andorra està per sota. Per tant, entenem que el turista que vindrà per l’experiència de compra, per l’esquí, seguirà trobant interessant omplir el dipòsit aquí abans de marxar perquè hi haurà una diferència de preu que es mantindrà.



En tot cas, si el sector no assumeix la taxa, al final el que es veurà perjudicat en el preu final seran els ciutadans.

El sector té uns marges que entenem que són superiors als d’Espanya i França i per tant en un moment donat una part d’aquesta taxa la poden internalitzar. En tot cas, la llei no preveu que tinguin l’obligació de fer-ho però entenem que el mateix mercat els farà anar cap aquí. De totes maneres, per al ciutadà el que és important és que aquesta taxa que podria afectar en aquests tres cèntims per litre de carburant de més es destinarà a altres serveis cap a ells, fet que al final pot representar que no els repercuteixi directament. En concret, perquè nosaltres assumirem una part de la taxa i perquè també hem apostat per la tarifa del transport públic de 30 euros, la creació del carnet jove i la rebaixa en el transport escolar. Per tant, al final potser sí que les famílies veuran incrementat el carburant de locomoció però també veuran reduït el cost del transport dels seus fills i la tarifa per utilitzar el transport públic.



Els usuaris també es queixen del servei en qüestions com els horaris i les freqüències.

Sí, crec que hi ha dues barreres en el transport públic. Una és el cost, que crec que l’hem superat amb l’aposta forta del Govern amb la tarifa dels 30 euros. Ara hem de treallar amb el servei. El ministre Gallardo ja hi està treballant. També estem treballant amb FEDA amb l’aplicació Mou_t_b, que també ha de facilitar a l’usuari l’adquisició dels bitllets o la informació sobre els recorreguts i els horaris. Per tant, s’està treballant en diferents nivells i ministeris per anar millorant també el servei.



El preu del bitllet i la millora del servei aniran de la mà?

S’està treballant perquè pugui ser així. La recaptació de la taxa repercutirà en transprot públic i per tant es pot invetir en aquestes millores de tarifes però també en millores del servei.



Tenen una estimació de quanta gent farà ús del transport públic amb aquestes millores?

No, perquè si bé des de transport sí que van comptabilitzar que hi hauria un agument del 7%, és veritat que amb aquest estímul de l’abonament de 30 euros al mes esperem que siguin més.



En el cas de les calefaccions, però, assumiran vostès tota la taxa durant el primer any.

Tots els països del món van cap a la mateixa direcció pel que fa al carboni i els preus s’establiran en aquest sentit arreu. Per tant, és interessant que nosaltres també ens anticipem perquè així sempre és molt més fàcil a nivell de diversificació del sector. Tot per dir que efectivament l’any 21 no s’aplicarà la taxa al gasoil de calefacció perquè entenem que això sí que té un impacte important per a les famílies. A més, augmentem el programa Renova amb més de 200.000 euros i subvencionarem de forma molt important amb uns percentatges que poden arribar al 50 o al 60% la millora dels sistemes de calefacció. Per tant, volem ajudar amb aquest programa perquè les famílies puguin fer aquestes millores i per tant redueixin el consum i quan s’apliqui la taxa, que es farà de forma gradual durant sis anys, no tingui repercussió sobre la despesa familiar.



Canviem de tema. Com està funcionant el forn incinerador? L’acord amb Catalunya es manté?

L’acord és vigent. De fet va ser interès de la Cerdanya poder importar residus a Andorra. Cal tenir clar que la majoria de residus que nosaltres separem aquí han d’anar a reciclatge o revalorització a Catalunya, per tant, nosaltres enviem molts més residus que no els catalans ens fan arribar a nosaltres.



Tot i l’acord i tenint en compte que enguany amb la falta de turistes s’hauran generat menys residus, és rendible la planta?

Sí, perquè al final el centre de tractament de residus és una planta pública, de FEDA i del Govern, i el que fa és una missió pública, que és la de revaloritzar de la millor manera possible els residus que produïm i que no poden anar a la fracció de reciclatge. Per tant, ha complert la seva missió i sort n’hem tingut, perquè en un moment donat els centres de triatge de fora no ens podien acceptar el que nosaltres recollíem i vam haver de tractar-ne una part aquí. Ens va anar molt bé perquè vam poder tractar els residus sanitaris que van ser molt més importants per la pandèmia. Per tant, al final és una planta que en determinats moments i concretament en aquesta crisi ha permès tractar els residus amb molta seguretat.



Com veu el ministeri el projecte del telefèric a pic de Carroi?

Encara no tenim ni tan sols el projecte. Per tant, ens és difícil opinar sense el projecte sobre la taula però al final seran els tècnics els que el valoraran.



Un altre projecte pendent és l’heliport. Ja tenen l’emplaçament?

La creació de l’heliport va associada amb un estudi d’impacte mediambiental que incorpora elements acústics i d’altres relacionats amb l’entorn. Encara no s’ha triat l’emplaçament. Un cop escollit, intervindrà Medi Ambient.

