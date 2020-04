“El que ens motiva per ser aquí és donar suport a Andorra”

El cònsel general de Cuba a Barcelona, Alain González, defensa el caràcter solidari de les brigades mèdiques i expressa l'orgull dels professionals sanitaris desplaçats al Pricincipat

Els 39 professionals cubans que han vingut al país a reforçar el sistema sanitari ja estan en disposició de treballar. El cònsol general de Cuba a Barcelona, Alain González, és l’autoritat del país caribeny que capitaneja l’estada dels seus compatriotes i exposa les motivacions que han portat les brigades mèdiques a lluitar contra el coronavirus a Andorra.



En tan sols una setmana van donar resposta a la petició d’Andorra. Això és molt ràpid...

La brigada mèdica Henry Reeve està en permanent disposició per col·laborar amb altres regions quan hi ha la necessitat de fer front a desastres naturals o epidèmies.



Com s’ha forjat l’esperit de les brigades mèdiques?

La primera missió d’aquest tipus va ser a Algèria als anys 60, quan tots els metges que estaven allà van emigrar a França i van deixar pràcticament aquell país sense població mèdica. Concretament, la brigada Henry Reeve va sorgir arran de l’huracà Katrina que va afectar el sud dels Estats Units el 2005. A partir de llavors va integrar-se ràpidament un contingent de metges per ajudar el poble nord-americà.



Com s’entén que marxi una brigada a l’estranger quan Cuba també està lluitant contra el coronavirus?

Certament aquest fenomen ha agafat desprevingut el planeta, però tenim un sistema de salut que és capaç d’assumir, malgrat les dificultats econòmiques, aquesta nova malaltia. Durant dècades hem estat preparant professionals sanitaris des d’una perspectiva humanista, ja que tu pots tenir tots els diners del món, però si emmalalteixes, llavors no vals res. Per això, la població cubana, que és educada i disciplinada, està immunitzada cap a moltes malalties que avui transiten pel món.



Tenen tancat ja el conveni econòmic amb Andorra?

És un conveni de cooperació on hi ha un marc legal que estableix la cooperació. I davant la necessitat i urgència de fer arribar el personal es va prioritzar aquest aspecte abans d’assolir un acord per tancar el conveni.



Quin cost ha de tenir per a Andorra l’estada de la brigada?

No tinc aquesta informació. Hauria de preguntar a les autoritats andorranes quin seria el cost per a ells. El que Cuba està en disposició és de fer arribar personal mèdic capacitat per mantenir la vitalitat dels pacients que estan malalts durant el temps que sigui necessari.



Com taxen llavors el valor monetari de les brigades desplaçades a l’estranger?

Jo li faré una pregunta: vostè considera que la solidaritat té un valor monetari? Hi ha valors que no són monetaris i van més enllà de l’àmbit econòmic.



Però tampoc tornaran amb les mans buides a Cuba...

La solidaritat cubana mai ha estat motivada per un sentit econòmic. El que ens motiva per ser aquí és donar suport al poble andorrà.



Insisteix a desvincular la filantropia del negoci...

Nosaltres compartim el que tenim, no el que ens sobra. I és una manera d’encarar la filosofia de vida. La solidaritat és inherent a la nostra forma de pensar. El veí, més enllà ser una persona que viu davant i mai saluda, és part de la nostra família. Som un poble que hem vingut d’arreu del món i en reciprocitat ens devem a tothom. I per això, fins i tot, hem anat a llocs insospitats. Han passat moltes dècades i part de l’ajuda cubana avui es troba en països del Tercer Món, sense recursos. No anem a buscar botins, no som corsaris, no som mercenaris, no som pirates. Són metges que voluntàriament accedeixen a una missió.



No em refereixo als metges, sinó a l’Estat. La venda de serveis mèdics a l’estranger és una de les principals fonts d’ingressos a Cuba, per sobre del turisme...

No és el cas de la brigada que és aquí.



Quin discurs té per contrarestar les acusacions dels Estats Units sobre les condicions d’esclavatge de les brigades?

Els Estats Units tenen un interès obcecat de canviar el règim que s’ha donat el poble de Cuba de manera sobirana. Ara, en lloc de preocupar-se per la salut de la seva població, estan més interessats a demonitzar la nostra imatge. Cuba no envia armament per oprimir pobles; envia metges per salvar vides.



Pot garantir doncs que els treballadors que han vingut aquí disposaran de condicions laborals dignes?

Els treballadors que han vingut aquí tenen a l’esquena més d’una missió de col·laboració a l’estranger. Quasi la meitat són dones, que han deixat enrere les seves llars. Tots tenen un alt nivell professional que han dedicat la seva vida a exercir dignament l’ofici. I no només senten l’orgull de venir, sinó l’orgull del seu poble cubà. Creure que són treballadors explotats en condicions d’esclavatge seria faltar a la veritat.



Venir a Andorra suposa un major aparador mediàtic pel ressò d’Europa?

El nostre interès no és aparèixer mediàticament com els sanadors del món, ni molt menys. Per nosaltres és més fàcil fer que dir. I per nosaltres l’europeu té el mateix valor que un africà. No hem vingut aquí a fer propaganda, ni a buscar reconeixement ni tampoc benefici econòmic. Simplement estem donant resposta a una petició d’Andorra i de la humanitat.



Com s’estan adaptant al país?

El clima no ha estat tan calorós com la gent d’Andorra. L’arribada dels metges ha despertat un sentiment d’afecte molt bonic.

