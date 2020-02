“Prop del 22% dels alumnes són espanyols i francesos”

Nicolau afirma que l’acord amb la Unió Europea obrirà les portes als programes erasmus i considera que és positiu que els alumnes marxin a estudiar fora del Principat

Actualitzada 10/02/2020 a les 06:51

Lorena Giménez Sant Julià de Lòria

Miquel Nicolau confia plenament que la Universitat d’Andorra (UdA) és una opció molt vàlida per als estudiants del país i per aquells que venen de fora. També celebra la futura creació d’una facultat d’INEF a la Seu d’Urgell.



La Universitat d’Andorra és una opció vàlida per als joves?

Crec que sí, Andorra és validíssima per la qualitat que hi ha i per la personalització. Aquí ens coneixem tots, i considero que la transició de l’ensenyament no universitari a l’universitari aquí és molt més suau i no tan traumàtic com en altres centres molt més grans. Tot i això, nosaltres no volem ser exclusius, els altres centres ofereixen moltes més carreres que nosaltres, i també és bo que la gent marxi fora.



Quines titulacions tenen més èxit?

Actualment el grau més demanat i en què hi ha més estudiants és empresa, ja que tenim la modalitat virtual i la presencial. Però a infermeria també fa molts anys que estem al màxim, hem gestionat més d’un centenar d’alumnes des que es va implantar. D’altra banda, la formació que té més demanda professional és informàtica, però molts alumnes no acaben el curs, ja que comencen a treballar.



En quin punt es troba la Xarxa d’Universitats de Petits Països i Territoris?

En plena vigència. Fa poc hem incorporat una universitat nova a la xarxa, la de les illes Fèroe, i ja som vuit centres adscrits. Ara estem pendents de dues universitats més que han d’entrar per poder arribar a deu. És una xarxa que té com a requisit ser una universitat d’un país o territori petit, segons la qualificació de les nacions unides, de menys d’un milió d’habitants, i per tant, n’entren poques.



Aquests acords permeten la mobilitat entre centres educatius adscrits a la xarxa.

Aquest va ser un avenç important del primer resultat d’aquesta xarxa, el conveni de mobilitat. Malgrat que queda exclòs com a erasmus oficial, nosaltres tenim molts convenis bilaterals amb universitats europees. Erasmus significa dues coses, per una banda moure’s lliurement deixant de banda la burocràcia acadèmica, i de l’altra els ajuts que proporciona la Unió Europea. Nosaltres en aquest cas tenim ajuts propis de l’UdA per a aquells estudiants que vulguin marxar a estudiar un semestre fora del Principat.



En aquest sentit, quins beneficis pot aportar el futur acord d’associació amb la UE?

No tinc gaire informació pel que fa al tema universitari però crec que seran beneficis. Actualment no tenim accés a cap dels programes europeus. Per tant, per pocs acords que hi hagi en l’àmbit educatiu, segur que seran millors que els que hi ha ara. Sobretot, ens obrirà les portes als programes Erasmus i automatitzarà la mobilitat amb tota la Unió Europea.



Quants alumnes estrangers acolleix l’UdA?

Mirant les dades normalment acollim entre el 30 i el 35% d’estudiants de nou accés de fora. Hem de tenir en compte que per catalogar si són estrangers o no, nosaltres no mirem els passaports, ho fem a través dels estudis preunviersitaris, si s’han cursat a Andorra o fora. Del volum d’estudiants que acollim de fora prop del 22% dels alumnes són espanyols i francesos, i la resta, entre un 8 i un 10% provenen d’altres països. Cal destacar que cada vegada tenim més gent que ve d’Amèrica del Sud, és a dir, de Bolívia, Mèxic, entre altres. I també és cert que Andorra és un país petit i tenim molta gent fronterera.



Què n’opina de la creació d’una facultat d’INEF a la Seu d’Urgell?

Sempre he dit que com més universitats hi hagi als Pirineus, millor. N’estic segur que trobarem la manera de col·laborar entre els dos centres. A més, nosaltres fa temps que mirem de tenir alguna formació en esports, ja sigui un postgrau, un màster o fins i tot col·laboracions. I cal destacar que entre la Seu d’Urgell i l’UdA arribarem a quasi mil estudiants, una massa universitària molt bona.



Com van abordar les crítiques de la degana Bellocq al màster en Dret?

Hem de dir que els estudiants es van sorprendre, però nosaltres vam calmar l’ambient de seguida. Reiterem que en garantim la màxima qualitat i assegurem que tots els alumnes que facin el màster podran exercir.



Com ha funcionat la implantació de la nova metodologia de bàtxelor?

N’estem molt contents, era un repte enorme i l’hem superat. Vam ser prudents de només fer-ho a la carrera d’educació, però per al setembre també tindrem el grau d’informàtica.