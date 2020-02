“Llatinoamèrica és l'aposta de creixement futur”

Remarca resultats comj els del Brasil, on s'han triplicat els actius gestionats en dos anys

Dolors Moreno Andorra la Vella

El directiu ha pres part aquesta setmana a Andorra de la Convenció de Banca Privada Internacional d’Andbank, que ha comptat amb 190 professionals de l’entitat. Explica que, d’aquestes trobades, “en surten idees, productes i sinergies que apliquem després als diferents països”.



Què suposa el mercat llatinoamericà per al grup Andbank?

És l'àrea d’un creixement més alt en termes de banca privada durant el 2019, i, des del punt de vista estratègic, Llatinoamèrica és clarament l'aposta de creixement futur. Els inicis no han estat senzills, però el procés d'aprenentatge que hem dut a terme durant aquests anys és incalculable. Som un banc global amb presència local, dirigit per equips locals que fa anys que treballen amb nosaltres.



Quines expectatives de creixement tenen?

Avui, Andbank té presència a 6 països amb equips locals: Miami, Mèxic –on tenim oficines a Ciutat de Mèxic, Monterrey, Cancún i Mérida–, Panamà, Brasil –amb presència a São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis i Fortaleza­–, Uruguai i l’Argentina. Som més de 350 professionals gestionant 6.300 milions de dòlars. Seguim creixent any rere any. Només al Brasil, hem triplicat els actius gestionats en dos anys: érem en una ciutat i actualment som en cinc. A Mèxic, creixem tots els anys a nivells del 10%, gestionant més de 2.300 milions de dòlars; a Buenos Aires, acabem de rebre l'autorització per a l’obertura de la nostra AAGI (Agent Assessor Global d'Inversions); hem incorporat equip a Miami; i Panamà creix des de fa 5 anys de manera continuada.



L’estratègia de l’entitat és la mateixa en cada país?

Què diferencia cada mercat?Es tracta de països diferents amb regulacions i sentiments diferents. Tot i que el nostre negoci és la relació i la confiança, i això no varia per formar part del nostre ADN, cada país i cada client té la seva pròpia manera d'entendre el negoci. No obstant, sí que diria que, en l’àmbit global, el tema regulatori presenta cada cop menys diferències.



Quines són les claus de l’èxit de la gestió de grans patrimonis?

Andbank és una empresa familiar que compleix enguany 90 anys. Fem banca privada, i assessorem els nostres clients independentment del país a on es trobin i de forma global. Vivim en un món global i els nostres clients tenen interessos en molts països. La nostra proposta és senzilla i alhora complexa: assessorem els nostres clients globalment basats en la nostra experiència local. D'aquesta manera, podem tenir clients simultàniament en diferents jurisdiccions.



Dirigia abans la branca espanyola. Què suposa el canvi a Llationamèrica?

He treballat a Espanya i en altres països en el passat. He anat coneixent diferents mentalitats i formes de fer banca privada. A Llatinoamèrica el nivell d'exigència dels clients és molt alt, i, per tant, el nivell de preparació dels nostres equips ha de ser altíssim. La competència és elevada i només poden créixer les empreses amb el millor talent.



L’expansió internacional és clau pels canvis que afronta la plaça financera andorrana?

Crec que sí. No només en el món financer, sinó en tots. Els temps canvien i cal reinventar-se. Andbank està sent un excel·lent ambaixador d'Andorra. Anar per Llatinoamèrica i veure la quantitat de presentacions que fan els equips és espectacular.