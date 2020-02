“L'ambient en algun departament crec que és molt millorable”

Gili assegura que cercar solucions a la problemàtica de l’habitatge serà una prioritat, però que ara avaluen la capacitat econòmica per definir quins projectes poden impulsar

Actualitzada 02/02/2020 a les 07:08

Avui fa tot just un mes que el nou equip comunal d’Escaldes prenia possessió dels càrrecs després de la victòria electoral. Gili exposa què s’han trobat en arribar als despatxos i les prioritats que s’han marcat.



El dia que va prendre possessió deia que esperava no trobar-se sorpreses un cop entrés als despatxos. S’ha acomplert?

El traspàs és complicat, el comú és una empresa gran, hi ha molt personal i es tracten molts i molts temes. És veritat que quan t’ho expliquen des de fora... has d’entrar aquí i veure el què. Qui em coneix sap que m’agrada el rigor, pensar bé les coses abans de fer-les per no cometre equivocacions, i si que ens trobem alguna cosa que potser ens sobta una mica perquè pensem que es pot fer d’una manera més estudiada, més pausada, amb més protocols. Trobem a faltar protocols d’actuació en bastants temes i nosaltres de mica en mica treballarem perquè siguin clars. Més que res perquè el fet que les coses no estiguin protocol·litzades sovint pot crear malestar, una sensació de decisions més arbitràries.



És més gestió interna o qüestions que poden transcendir?

Les dues coses.



Són tot just vint i escaig dies al capdavant del comú. S’han marcat prioritats? Les fixarà el pressupost?

El pressupost marcarà claríssimanent perquè hem de veure quines són les despeses corrents que són inamovibles en temes de sous, també estem analitzant els projectes que s’havien previst, si aquests es poden canviar o no, els que ens interessa mantenir o no, i a partir d’aquí anar veient com implementar els nostres propis projectes. Estem treballant el tema de l’aigua calenta, per exemple. Ja ho vam dir durant la campanya, que és un fet diferenciador i que la intenció és voler-la visualitzar més, permetre que la gent la toqui més, a la part alta d’Escaldes, perquè també pensem que serà un pol d’atracció per a aquesta zona. Aquest projecte no ha de ser forçosament gaire costós i sí que el tenim sobre la taula. I l’altre tema que també és molt important per a nosaltres és el de l’habitatge. S’ha de veure de quin pressupost disposem per poder fer actuacions. Estem veient en funció del pressupost fins on podem arribar.



Govern demana terrenys als comuns. Aquesta possibilitat l’han avaluat?

A dia d’avui no se’ns ha comunicat exactament quines són les expectatives que pot tenir Govern de cara als comuns, esperarem poder parlar amb ells, però a nosaltres ens està sortint la possibilitat de comprar algun ter­reny, en tenim algun, i això és el que estem valorant econòmicament, si hi ha la possibilitat de comprar, de construir, sabent que això és a llarg termini. L’altra és intentar trobar les solucions més a curt termini i aquesta serà una prioritat per nosaltres.



Un dels projectes que van quedar pendents però encarrilats, segons l’anterior majoria, va ser l’aparcament de la part alta.

Nosaltres ens vam posicionar a favor del projecte, ara és un dels molts temes que hem d’analitzar, hem vist que hi ha un petit problema degut a la gestió que es va fer des del comú anterior que hem de solucionar però ho tenim sobre la taula, sí, ens sembla també una bona idea que hi hagi aparcament en aquella zona perquè donaria més vida.



Petit problema però solucionable?

Són temes d’urbanisme.



No hi vol entrar...

Potser les solucionarem bé però sí que ens hem trobat algunes coses que potser els faltava una mica de rigor.



Ha tingut l’oportunitat de visitar els diferents departaments? Quin és el clima laboral que ha copsat?

No he tingut temps de veure tot­hom, sí que cadascun dels consellers ha visitat els seus departaments i ja hi ha hagut aquest feedback. Hem vist algun departament amb un ambient que crec que és molt millorable. Ho lligo amb el que deia abans, crec que no ajudava que no hi hagués protocols, que no hi hagués les coses escrites. I aquí i arreu quan les coses no estan clares moltes vegades creen disfuncions, o persones que creuen que no se’ls està tractant de la mateixa manera que a una altra. Crec que si les coses estan escrites i clares evites això. Nosaltres, un cop escoltat tothom, volem escriure com ens sembla que ha de funcionar, però no com nos­altres imposem, construint entre tots. En tot cas, sense cap ànim de mirar enrere ni criticar, sinó d’anar cap endavant.



Han passat pocs dies, però, quina relació augura amb l’oposició?

Crec que treballarem de manera constructiva i positiva amb l’oposició. El nostre tarannà és aquest, escoltar-los, saber la seva opinió i tenir la seva complicitat perquè al final anem a fer les coses per als ciutadans, no per a nosaltres. Si ells tenen bones idees les comprem. Els conec a tots tres i francament no em puc plantejar que no puguem treballar de manera positiva amb ells.



Què n’opina de les manifestacions de l’excònsol sobre un suposat pacte entre Liberals i vostès per guanyar DA?

Em sembla surrealista que es digui això quan qui ha fet un pacte amb Liberals a Govern és DA, que s’aclareixin. Liberals va fer una llista i no sé quin interès pot tenir a posar unes persones sabent que hi va a perdre. Crec que les raons per les quals una persona vota una cosa o una altra són superdiverses i crec que fer aquesta reflexió, que hi ha una bossa liberal, una del PS, és bastant simplista, penso que cada persona tindrà les seves raons i haurà fet el que li ha semblat més convenient per a Escaldes.



