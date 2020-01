"Quan vaig signar la concessió d'Arcalís, vaig marxar a casa tranquil”

El nou equip comunal aposta per continuar assentant les bases que posicionin la parròquia com una de les referents pel que fa a la conservació de l’entorn paisatgístic

Actualitzada 20/01/2020 a les 10:12

Martí Pons Ordino

Un mes després de revalidar el càrrec com a cònsol major, assegura que el mandat anterior ha servit per “ordenar” la parròquia i que en els propers quatre anys es veuran reflectits tots els treballs amb una millor dinamització, sempre tenint en compte el medi ambient i la sostenibilitat, punt clau pel turisme de muntanya i de neu.



Primer de tot, com se sent per haver revalidat el càrrec?

Evidentment em sento contentíssim perquè és evident que quan et presentes ho fas per guanyar i en el moment que assoleixes l'objectiu, no queda més que estar content. Però a part d'això, i el més important, és el fet de poder donar continuïtat al projecte que vam començar fa quatre anys, que ens permetrà acabar d'arribar als objectius que ens hem marcat per a la parròquia.



Què creu que va fer que de cop i volta hi hagués quatre candidatures i que els ordinencs votessin la seva candidatura?

Bé, la veritat és que no ho sé. Sempre dic el mateix, és molt legítim que qualsevol persona es presenti i que, a més a més, demostra que hi ha interès per treballar per la parròquia. És sorprenent que dins d'una parròquia com a Ordino, amb 1.790 electors, pugui haver-hi quatre llistes. Crec que el que va fer que els votants ens escollissin a nosaltres va ser el projecte i evidentment els quatre anys treballats. Els electors s'han adonat que hem fet una bona feina. I ara toca treballar com hem fet fins ara per la parròquia.



Altres formacions havien criticat que no havia realitzat suficient feina. Què en pensa?

Jo diria just el contrari, perquè la feina que s'ha fet és molta. Hem assentat les bases per a una bona dinamització de la parròquia. Un dels temes més importants que hi havia en l’anterior mandat era el d'Arcalís, i des d'aquest punt de vista es va aconseguir trobar-hi una solució. Des del moment en què vaig signar la concessió d'Arcalís, me’n vaig anar a casa tranquil·lament i amb una satisfacció personal, i sobretot de cara als habitants, per haver pogut resoldre uns dels problemes que teníem.



De fet, va comentar que la decisió presa amb Saetde no havia suposat un problema per guanyar?

Exacte, penso que amb aquest tema tothom ha estat conscient de la problemàtica que hi havia, que, de fet, portàvem des de feia molts anys, i el fet de poder fer aquest canvi, doncs, ha donat una tranquil·litat. Això permetrà que a curt-mitjà termini hi hagi més inversions privades i que Arcalís esdevingui el motor econòmic de la parròquia, que, de fet, és pel que es va crear en el seu moment també.



En el repartiment de les comissions, Sandra Tudó va dir que no entenia la creació de la comissió d’Administració i Comerç...?

Les comissions cadascú pot fer-les com cregui oportú. El que no hem de perdre de vista és que malgrat que hi ha diferents comissions, totes acaben sent transversals perquè cada cosa que facis acaba afectant una conselleria o una altra. El que fem és que tots els consellers puguin ser presidents d'una comissió i que tots participin en les juntes de govern. No hi ha cap problema, al contrari, es reparteixen les tasques.



La tornada de Dolsa al comú creu que pot “alterar” la “bona convivència” que s’ha vist en el darrer mandat?

Crec que no. Em vaig reunir amb ell no fa massa dies i li vaig transmetre la nostra voluntat de ser completament transparents, de donar tota la informació, perquè no tenim res a amagar. I estic convençut que els consellers que estan a la minoria segur que podran aportar coses a la majoria i, per tant, nosaltres estarem oberts a qualsevol aportació que vulguin fer i estudiar-la.



Quin és el principal projecte?

La dinamització és molt important i ja hem fet contactes per tal de treballar-hi a través d’una taula. Pel que fa a les construccions del comú, hi ha dos projectes importants: l’hotel Casamanya, que és on volem ubicar les dependències del comú, però que si hi ha algun altre projecte que ens pugui aportar una activitat en aquest edifici, l’estudiarem, i el segon és Casa Rossell, on s'ha fet una feina prèvia fent els estudis d'usos i viabilitat, i a partir d'ara cal ficar-los sobre la taula i treballar per donar rendibilitat a l’espai.



La dinamització passa per una millor sostenibilitat?

L'objectiu és continuar mantenint el turisme de muntanya i de neu. Això passa per conservar al màxim el nostre patrimoni. Tenim un entorn privilegiat i per això cal potenciar-lo. Segur que no viurem mai del comerç perquè és una parròquia enfocada de manera diferent i hem de trobar alternatives que es complementin amb les altres.



I per això l’entrada a la Xarxa Maragda, per exemple?

Exacte. S’ha fet un treball amb tots els sectors de la parròquia. És molt important perquè cada vegada hi ha més turisme que es guia amb aquests aspectes a l’hora de triar les seves vacances.