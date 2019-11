“El gran hàndicap del Principat són les vies de comunicació”

Valora els canvis que ha realitzat la CEA en l’últim any i matisa que l’acord amb la unió europea requereix que es preservi la seguretat i l’economia del Principat

Actualitzada 17/11/2019 a les 07:09

Lorena Giménez Andorra la Vella

Després de poc més d’un any al capdavant de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Cadena valora la situació en què es troba l’economia del país i la situació laboral, i posa en relleu els pròxims passos a seguir encarats amb l’Acord amb la Unió Europea.



Com valora aquest primer any al capdavant de la Confederació?

La nova junta directiva ens hem trobat que s’han produït una sèrie de fets positius en el transcurs d’aquest període. L’entrada en vigor de les lleis laborals, els acords amb la Unió Europa (UE), i la presidència empresarial de la Cimera Iberoamericana ens han permès agafar més competències. En aquest marc, des de la CEA estem intentant donar resposta als nostres associats per obtenir més serveis, i amb aquesta ambició hem fet per poder modernitzar i actualitzar la confederació.



En quin sentit ho diu?

En els 14 anys de funcionament de la CEA ha canviat tot, de fet Andorra s’ha d’adaptar a la UE. En aquests moments pensem que estem fent un gran creixement a escala econòmica, tot i que no tots els sectors empresarials es consoliden, un exemple és el turisme i el comerç, que està subjecte a la meteorologia, i és més inestable.



Modificació del codi de relacions laborals.

S’han realitzat canvis molt importants i necessaris. Un d’aquests és el reglament dels autònoms, ja que des d’aquí potser és més fàcil donar ajudes a petites empreses que a grans corporacions, i la intenció és donar nous serveis als treballadors per compte propi.



Com planteja l’acord amb la Unió Europea?

Amb Europa hi ha diverses postures. En primer lloc nosaltres som asimètrics, tenim 80.000 habitants al país i a l’altre costat en tenim 500 milions, per tant, la situació és desproporcionada. Per aquest motiu, a hores d’ara en les negociacions hi ha dos problemes a tenir en compte: la lliure circulació de serveis i, la més important a resoldre, la lliure circulació de persones.



Hi veu un problema.

Sí, durant la reunió amb l’ambaixador i la comissió ja vaig fer palès que a nosaltres ens interessava conservar la seguretat del país, aquest bé preciós que ens dona tranquil·litat, ja que si permetéssim la lliure circulació de persones, això podria variar notablement. D’altra banda, el desequilibri en el qual ens trobem ens porta a fer valdre les nostres especificitats, ja que no és el mateix negociar amb un gran país que vol entrar a Europa, que amb un micro país com és Andorra, i considero que el cabal que ens arribi des de la UE no pot perjudicar la nostra economia. La nostra prioritat és posar damunt de la taula el que pensa l’empresariat andorrà, sempre preservant els seus interessos.



Quines són les demandes de la CEA a l’executiu?

El gran hàndicap del Principat són les vies de comunicació i les infraestructures. Andorra està condicionada per les vies de comunicació amb l’exterior i la situació geogràfica, ja que tenim només una carretera de connexió amb Espanya i una altra amb França no és suficient.



En quin punt es troba la inversió estrangera?

Nosaltres creiem que les dades que es publiquen no són prou reals ni estan ajustades al que ens interessa. Ens sembla perfecte que s’inverteixi en la creació de nous nínxols comercials al país però considerem que necessita una anàlisi. S’hauria de fer un seguiment i veure si l’import que aporta l’empresa estrangera acaba generant beneficis a Andorra, saber quina és la seva liquidació. L’important és saber quina quantitat s’inverteix, en què i que acaba generant i repercutint dintre de l’economia global del país.



Quins són els reptes actuals de l’economia andorrana?

En aquests moments les grans patronals estan preocupades per aquest alentiment de l’economia. A Andorra en aquests moments hem de veure com acaba el Brexit, i com Europa afronta aquesta mena de recessió. I també hem de tenir en compte la diversificació de l’economia, l’extensió cap a altres sectors que ara comencen a guanyar pes com són els esports o la digitalització de les empreses, fet que ens permetrà seguir creixent moderadament.



Com es presenta la presidència empresarial de la Cimera Iberoamericana?

Nosaltres treballem per dur a terme les jornades d’empresa, amb l’ajuda de la secretaria general iberoamericana, que fa de complement per a l’organització d’aquestes reunions. L’objectiu és que sigui profitosa per al Principat, encara que de moment ja hem aconseguit que ens posicionin en un lloc al món, que fins ara hi havia gent que no sabia que Andorra era un país, i sobretot, donar la imatge d’un país modern, amb bones comunicacions interiors, infraestructura hotelera i preparat per dur a terme esdeveniments d’aquesta magnitud. I en l’àmbit econòmic també és molt important que es dugui a terme aquesta Cimera.



Com valora el problema de l’habitatge i la mà d’obra al país?

És un peix que es mossega la cua, el fet de no tenir bones comunicacions afecta tota l’economia. Des de la CEA fa anys que diem al Govern que el problema de l’habitatge passa perquè s’adeqüi l’oferta a la demanda existent. I per tant, considerem que la solució implica saber les dades concretes de preus d’immobles i, sabent això, ja passaríem a la captació de talent per a diferents sectors.

#7 BLABLA

(16/11/19 22:48)



#6 pepe

(16/11/19 12:17)



#5 Qui dia passa al càrrec any empeny

(16/11/19 12:13)



#4 Joan

(16/11/19 10:49)



#3 Verdadera

(16/11/19 10:27)



#2 Toni

(16/11/19 10:14)



#1 Realitat

(16/11/19 09:04)