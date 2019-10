“Marcar-nos ara l'objectiu de pujar sí o sí pot ser perillós”

Un dels grans homes de confiança de Gerard Piqué en el projecte de l’FC Andorra, Jaume Nogués, s’ha encarregat de bastir una plantilla que, de moment, està il·lusionant tot el país

Actualitzada 04/10/2019 a les 07:07

Ivan Álvarez Encamp

Jaume Nogués guanya en les distàncies curtes. Acostumat a estar fora del focus mediàtic, el director general i esportiu de l’FC Andorra és, sens dubte, un dels artífexs del bon començament de l’equip. La seva tasca, molts cops desagraïda i complicada, ha esdevingut cabdal per confeccionar una plantilla molt competitiva a Segona Divisió B. L’equip, de moment, és líder i, evidentment, no vol renunciar a res.



Ja ha passat un temps d’acoblament, com valora la plantilla?

Ens ha quedat una plantilla molt compensada. Tenint en compte que anàvem tard i les dificultats que això comporta. A més, hem format un grup humà espectacular i crec, sincerament, que això també dona punts.



No va ser fàcil, entenc, fer el salt de Tercera a Segona B en ple mercat.

Quan va sortir l’opció seriosa d’adquirir la plaça del Reus teníem, pràcticament, la plantilla feta. Fins i tot, hi havia dos jugadors aparaulats, opcions que vam haver de desestimar quan va cristal·litzar la compra de la plaça. El repte de competir a Segona B era més important que pensar si quedava o no gaire feina per fer. Ens vam posar a treballar fins que vam arrodonir la plantilla que volíem.



Li hauria agradat incorporar algú que, finalment, no ha vingut?

Amb aquesta plantilla estem encantats. Han vingut els millors que podien venir donades les circumstàncies i les dificultats. Sí que n’hi ha hagut alguns que ens agradaven que o no han volgut venir o els seus clubs de procedència no el deixaven sortir i ja havien arribat a un acord amb nosaltres. El que és evident és que els jugadors que hi ha aquí tenen un nivell molt alt i han volgut venir.



Potser hi ha alguna posició que ha quedat una mica coixa.

Sempre falten coses i sempre et queda la sensació que es podia haver fet millor. Insisteixo que, personalment, la trobo molt compensada, però tal com va arribar el nostre mercat ens vam veure obligats a prescindir de jugadors amb els quals comptàvem a Tercera i havíem de vigilar perquè podíem fer mal. Hi ha decisions que hem hagut de prendre que ens han fet mal. Hem hagut de donar baixes i no és agradable, però ho havíem de fer. Ho hem intentat fer de la millor manera possible.



Una plantilla per aspirar a què.

Hem de posicionar-nos on creiem. Ara mateix, per mèrits, ens mereixem estar a dalt, però no ens hem de marcar ara aquest objectiu. Els resultats i el joc de l’equip manaran però ara marcar-se l’objectiu de ser campions i pujar crec que, fins i tot, pot arribar a ser perillós. De moment, només podem tirar de tòpic perquè és el més recomanable. El de partit a partit i el d’intentar sumar com abans millor els 45 punts de la permanència. A partit d’aquí, ja ho veurem, perquè ficar-nos ara al cap la Segona A no toca. S’ha de ser ambiciós perquè és la filosofia de la propietat, però hem d’anar pas a pas.



Tot això està molt bé, però no em negarà que l’equip ho pot fer.

Sí, és clar, evidentment que hi ha equip per estar a dalt i, de fet, ho estem demostrant. He vist tots els equips del grup i és clar que hi podem ser. També hi ha altres casuístiques, com sancions o lesions en moments clau, que et poden marcar la trajectòria. Amb les lesions, de moment, estem tenint molta sort.



Queda lluny la derrota contra l’Espanyol B.

Ara sembla fàcil dir-ho, però l’equip ha crescut molt i aquell dia, malgrat la derrota, no vaig sortir preocupat de Sant Adrià. Pensi que hi havia gent que ja ens donava per descendits o que pensava que faríem el ridícul a Segona B. Ens faltaven sis jugadors encara, amb només tres setmanes de pretemporada, i per a mi tampoc va ser tan dramàtic.



Al desembre es torna a obrir el mercat i caldrà fitxar.

Vostè ho veu molt segur això, eh? Dependrà de les circumstàncies però, ara per ara, no ens ho plantegem. S’hauria de veure una necessitat molt gran i, a més, s’ha de donar confiança al grup que hi ha ara. Ara és complicat valorar-ho, sincerament, però estem atents al mercat.



Gerard Piqué ho viu molt intensament.

Moltíssim. Hi està molt implicat. És el cap i el líder natural de tot això. Té una visió molt clara del que vol i pregunta diàriament per tot plegat, entrenaments, jugadors, rivals. Li agrada, ho viu i això engresca tothom, no només els jugadors. No li podem fallar.