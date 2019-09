“No hem parlat d'objectius, només d'anar partit a partit”

Una de les noves incorporcions del Morabanc analitza la campanya que està a punt d'arrencar demà a València, en un duel que també suposarà el seu debut a la Lliga Endesa

Actualitzada 26/09/2019 a les 07:13

Marc Basco Andorra la Vella

José Miguel Pérez Balbuena, més conegut com a Tyson Pérez, va néixer fa 23 anys a Santo Domingo. Des de ben petit va entrar al món de la cistella i l’any passat va ser escollit MVP de LEB or amb el Canoe madrileny amb 16 punts i 20 crèdits de valoració mitjana per partit. Tot i els 2,03 metres d’alçada, destaca la seva timidesa i conversa amb el Diari sobre la seva arribada i la temporada.



Com arriba l’equip al debut?

Crec que força bé, hem treballat molt tota la pretemporada i crec que arribem a l’estrena oficial tal com volíem.



Era només pretemporada, però l’equip ha deixat sensacions molt bones durant l’estiu.

Sí, no tenim cap queixa en aquest sentit, però al final és pretemporada i hem de seguir treballant.



Amb vuit jugadors nous, imagino que la pretemporada té més importància que mai.

Sí, ha estat molt important i hem tingut la sort que hem estat els 12 des del principi. Crec que és un gran avantatge pel fet d’haver treballat tots junts des del primer dia.



Com s’està sentint en aquesta nova experiència amb l’equip i al país?

Molt còmode. La sensació que transmet el club és molt familiar i m’han rebut molt bé. A més, el grup humà que tenim és molt bo i crec que ens ajudarà aquesta temporada dintre de la pista.



Té molta competència a la posició. Suposo que això és bo per a l’equip i també perquè vostè segueixi progressant.

Sí, tinc dos bons jugadors per davant, però és molt bo per a l’equip i també per a mi, perquè m’ajudarà a créixer en l’àmbit personal i m’ho prenc com un repte.



Què li ha demanat Ibon Navarro per a aquesta temporada?

Que el temps que estigui a dintre de la pista doni el cent per cent. És igual que siguin cinc o deu minuts, però que quan surti estigui a tope.



A hores del debut, quin és el sentiment que té?

Ara mateix tinc moltes ganes que arrenqui, però tots estem amb els peus al terra. Hem estat treballant molt tots els dies.



Serà el seu debut a la Lliga Endesa després d’haver estat dominant a LEB or. Com afronta aquesta nova etapa?

Ara mateix força bé, però segur que quan salti a la pista estaré molt nerviós.



No ha debutat oficialment a l’ACB però ha jugat contra equips d’aquesta categoria a la pretemporada. Es nota tant el salt com s’esperava?

Sincerament, durant els moments que he estat sobre la pista no ho he notat gaire. Sí que és veritat que en aquesta categoria tot és molt més tàctic i és on més ho he notat. Físicament m’he trobat molt bé i tàcticament és on més es nota.



Vostè ve des de baix de tot al món del bàsquet i ha anat pujant any rere any. La feina és innegociable, oi?

Sí, és el que m’ha portat fins aquí i seguiré així durant tota la meva carrera.



La temporada passada va ser escollit MVP de LEB or i tenia moltes propostes. Què el va dur a signar pel MoraBanc?

L’oportunitat que em donaven per créixer i tot el temps que em volien fitxar va influir, i també el fet de jugar dues competicions. A més, el que m’anaven comentant i els jugadors que anaven fitxant em cridaven l’atenció. Crec que vaig decidir bé i ja tinc ganes de començar.



Quins objectius es plantegen per a aquesta temporada?

No hem parlat d’objectius, només d’anar partit a partit i donar el millor de nosaltres per intentar guanyar cada matx, i quan vagi avançant la temporada ja ens els marcarem.



Els equips de l’anomenada zona mitjana de l’ACB cada cop es reforcen millor i puja el nivell de la competició.

Sí, ja ho havia comentat algun company i és cert. Ho hem parlat al vestidor i la veritat és que tots els equips de la zona mitjana cada any fitxen molt bé.



L’any passat el MoraBanc va fer història a l’Eurocup. Com es planteja enguany?

Igual que l’ACB, hem d’anar partit a partit i plantejarem objec­tius quan vagi avançant la temporada.



Es diu José Miguel, d’on ve això de Tyson?

Des que era petit i tenia sis anys m’ho deia el meu pare, i m’ha quedat així perquè tothom em crida així.