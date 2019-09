“Els objectius han de ser il·lusionants, no una obligació”

El tècnic basc afronta la seva segona campanya al club, comptarà amb una plantilla més física i valora positivament la pretemporada de l’equip més enllà dels resultats

Actualitzada 23/09/2019 a les 07:29

Marc Basco Andorra la Vella

Amb la pretemporada ja acabada, i a menys d’una setmana de l’estrena oficial, Ibon Navarro atèn el Diari per analitzar el nou curs.



Pretemporada acabada. Quina valoració en fa?

Positiva. El fet d’estar els 12 des del primer dia ha estat important, i més tenint 8 jugadors nous. No m’agrada treure conclusions dels resultats perquè són poc fiables perquè les preparacions del partit són inexistents, sinó que ens centrem en les nostres coses. Hem vist una idea del que volem ser a nivell d’estil i de joc.



Com de prop o de lluny estem de l’equip que vostè tenia pensat per al debut ?

Hem tingut moments de joc en què no n’hem estat gaire lluny, però n’hi ha hagut molts en què sí. Ja no és que l’equip en sàpiga o no, perquè si l’equip ho ha fet és que sí que en sap, és una qüestió que les coses que l’equip vols que faci siguin hàbits que acabes fent per defecte. Hi ha hagut moments bons i dolents.



L’equip té un toc personal seu amb jugadors que coneix bé.

Sí, no només pels jugadors que ja havia tingut, també amb en Francesc vam veure que algunes de les carències que havíem tingut per competir venien per una qüestió de mentalitat, que érem un equip amb un bon nivell físic, però no posàvem aquest nivell en totes les accions, només en algunes. Vam veure que, per com entenc jo el bàsquet i per on va a nivell d’Europa, necessitàvem jugadors que, a més de tenir un nivell físic important, juguessin amb ell.



Les claus enguany passen per ser més forts en defensa i més sòlids que l'any passat?

Sí, però crec que quedar-se que l’any passat no vam ser un bon equip defensiu, enganya. Érem dels equips que jugàvem més possessions, i t’has de quedar amb el nombre de punts encaixats per possessió, no amb el nombre de punts encaixats, i aquí l'equip millorava, perquè en molts partits jugàvem a més de 100 possessions. L’ideal és que mantenint l’estil traguem rendiment a nivell defensiu per jugar atacs en pocs segons amb uns millors avantatges.



Ha fet èmfasi que a l’equip li falta tancar els partits des del rebot. Això com es treballa?

És el que parlàvem abans dels hàbits. Fem un treball tècnic, tàctic i mental perquè el rebot i balanç defensiu són claus. La final de la Lliga Catalana s’escapa per això, perquè a l'últim quart el Barça agafa 4 rebots ofensius i nosaltres cap. L’any passat també ens va passar en molts partits. Per què? Perquè als finals dels partits arribes més cansat a nivell físic i mental i les errades de concentració apareixen.



Un dels aspectes a millorar és ser més sòlids a casa?

No. No vull que siguem un equip més sòlid a casa, vull que siguem un equip més sòlid. L’any passat l’equip va créixer i va guanyar molt a fora. L’ideal seria ser tan sòlid com abans aquí, i sumar-hi el que vam fer a fora, segur que per aquí passaran les opcions d'aconseguir grans reptes. Però no vull que l’equip sigui molt fiable a casa i a fora no.



Hi havia dubtes amb l’estat físic de Musli i Todorovic, però sembla que responen bé.

En el cas de Todorovic hi ha una lesió física que a ell li preocupa, i està pendent de no recaure. Per a ell era molt important poder fer la pretemporada sense cap problema, i el treball del preparador físic, fisio i metges ha estat excel·lent. Musli no té por a una recaiguda, sinó que tot el cos s’ha d’adaptar a un ritme d'entrenaments i partit que no tenia.



Diagne ha de ser el líder?

L’equip s’ha fet al seu voltant. Ell ho ha sabut en tot moment, no per pressionar-lo, sinó perquè fos conscient que on estava, tot giraria al seu voltant. L’arribada de Musli suposa un canvi d’esquema i idea d’equip i passem a tenir un jugador amb característiques diferents, però Moussa no perdrà protagonisme. L’any passat jugava uns 22 o 25 minuts de mitjana perquè no pot jugar més al nivell d'energia que ho fa, i necessitàvem que en els altres minuts tinguéssim algú que ens donés alguna cosa diferent.



Ell i Musli poden jugar junts?

L'últim entrenador que va dir que els seus dos cincs no ho podien fer, ha estat campió del món (riu). Hi ha equips contra els que sí perquè la capacitat física de Moussa li permet poder jugar contra quatres en defensa, però no serà l’habitual.



L’any passat tothom parlava obertament de Copa i play-off, i aquest any hi ha més prudència. Per què?

Hem d'aprendre de les coses, i el nivell de la lliga ha pujat molt i tothom pot entrar a la Copa. Tant de bo tinguéssim el problema de les dues competicions fins a l’abril, però això té un peatge. No vull transmetre menys ambició, però els objectius han de ser il·lusionants, no una obligació, i crec que l’any passat l’excés d'ambició es va convertir en pressió per a l'equip.



Com explica el canvi de rendiment entre Europa i l’ACB?

El perfil dels jugadors és ambiciós i venen per exposar-se i aconseguir millors contractes d'Eurolliga, i creuen que l’Eurocup és un escenari més visible que l'ACB. A vegades és complicat per a jugadors que no coneixen la lliga, que després de jugar contra la Virtus, el partit contra el Fuenlabrada és tant o més difícil, i costa fer-los-ho entendre, per això és important que els jugadors amb experiència a la lliga els ho expliquin.



Ambició i gana han estat les paraules de la pretemporada per part dels jugadors.

L'equip que no en tingui està mort, perquè tots som aspirants a jugar Copa i play-off. A mi el que m’agrada és que es parli al camp. Hem de demostrar que tenim ambició, i no utilitzar-ho de paraula.