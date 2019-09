“És inevitable pensar que aquest equip té molta gana”

Actualitzada 20/09/2019 a les 07:05

SARAGOSSA, DARRER 'TEST' DE PRETEMPORADA

El MoraBanc Andorra afronta aquest vespre (20.00 hores) el darrer enfrontament de la pretemporada. El Casademont Saragossa serà el rival dels andorrans en un partit que se celebra al Pavelló 1r d’Octubre, a la recent estrenada pista del poliesportiu municipal de Balaguer, després de la reforma de la superfície de joc. Els andorrans han sumat cinc victòries i han encaixat dues derrotes en una pretemporada que esperen tancar amb un triomf.

El curs que està a punt de començar té al·licients atractius per a David Jelinek. L’aler txec inicia la quarta campanya al MoraBanc Andorra i exhibeix uns benvinguts galons que, com un dels capitans, adopta amb naturalitat. A l’ocàs de la pretemporada, a una setmana per encetar la Lliga Endesa, per visitar la Fonteta i enfrontar-se al València Basket, tocava seure i mantenir una conversa relaxada amb el 25 tricolor.Per un costat, pel que fa al vestidor, potser sí, però per l’altre, depèn del que demani l’entrenador. El meu rol a la pista potser pot canviar lleugerament però l’estil de joc serà semblant.Totalment d’acord. Molts dels jugadors no són específics d’una sola posició i això ens permetrà més versatilitat. L’entrenador ha escollit un estil de jugadors més del seu gust per fer el joc que ell vol. També, insisteixo, ara hi ha més jugadors capaços de rendir en diferents posicions i, si tenim alguna baixa, sembla que es podria cobrir millor que la temporada passada.No, no! És diferent. A més, encara és molt aviat per extreure conclusions, hi ha molta gent nova i les peces han d’acabar d’encaixar. Som dotze jugadors i tenim dues competicions, esperem que tres, i el tècnic té on poder escollir.Els objectius són els mateixos des que soc aquí però sempre volem millorar. L’any passat no vam entrar al play-off per mala sort, ni es vam classificar per a la Copa i, en canvi, vam estar a un pas de la final de l’Eurocup i vam fer un any excel·lent. Esperem que aquesta temporada i amb aquest equip es puguin assolir més reptes.No, no, ja li dic que no! [riu]. Per què no podem aconseguir-ho tot? Aspirem sempre al màxim però tocant de peus a terra. Hem d’intentar fer play-off, entrar a la Copa i arribar al Top-16 de l’Eurocup. No sempre es pot aconseguir, evidentment, i per això volem anar a poc a poc i anar veient com ens trobem. Els reptes del club és clar que són els que t’he dit, però sempre que s’hi pugui afegir alguna cosa, molt millor. Veurem com evoluciona la temporada i com es van definint aquests objectius.Sí, i tant! Hem jugat partits de preparació exigents i hem ofert un bon nivell. Hem competit bé i, per exemple, la final de la Lliga Catalana davant el Barça es va perdre per un detall. Són coses que passen però, de moment, tot està anant bé.Òbviament, estem a la pretemporada. Ens falta encara conèixer-nos una mica més, un aspecte normal, ja que hi ha molts jugadors nous i cadascú està acostumat a altres coses en altres equips.Hi estic totalment d’acord. Insisteixo que hi ha molta gent nova al vestidor i, fins i tot com és el cas de Tyson Pérez, nouvinguts a la lliga i amb moltes ganes de fer-ho bé. Tot plegat a l’equip li va bé i a l’estil que vol imposar l’entrenador, i en donar continuïtat al projecte de club intentant fer un pas més, també. Els jugadors venen aquí per jugar en una de les lligues més fortes d’Europa, amb l’aparador que això suposa. Aquesta barreja de nous al campionat, amb els que ja el coneixen i volen créixer fan que sigui inevitable que aquest grup tingui gana.És el que vol el tècnic i és el seu estil. A ell [Ibon Navarro] li agrada que la defensa sigui el primer, que es pressioni i que es jugui dur, sobretot davant equips més grans per poder arribar al seu nivell físic. Amb aquesta premissa és difícil aguantar un jugador 30 o 35 minuts a la pista i hi haurà moments on les rotacions seran protagonistes, és clar. En atac, el mateix, el ritme ha de ser alt i cadascú s’hi haurà d’adaptar i saber que ho ha de donar tot.