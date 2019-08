El director de la presó assegura que el centre penitenciari està a un 47% de la seva capacitat i, malgrat que demana alguna reforma, admet que no pot créixer gaire més

“Els andorrans a presó han pujat i en tenim molts” Francesc Tarroch fa quatre anys que està al capdavant del departament d'Institucions Penitenciàries. Rubén Pinedo

Actualitzada 12/08/2019 a les 07:02

Rubén Pinedo Ándorra la Vella

Amb situacions tan excepcionals com tenir un nadó a la presó, el lleuger augment dels funcionaris permetrà al centre penitenciari millorar el seu funcionament. A més, compta amb un grup de voluntaris que ajuden en tasques com la formació dels reclusos.



Quants presos hi ha actualment al centre?

Tenim 67 persones. Estem a una ocupació del 47,18%.



Quants interns hi solen haver?

Normalment estem entre 50 i 60 persones. Ara estem amb una xifra alta, a la qual fa temps que no s’havia arribat, però també és veritat que tenim 11 interns en arrest nocturn, que és una xifra important. Sense aquestes 11 persones estaríem en xifres més habituals



Quants són andorrans?

Són 23. El nombre d'andorrans ha pujat i ara en tenim molts.



Les instal·lacions necessiten alguna ampliació o millora?

Ara mateix, l’espai que tenim per reinserció és el que és, és just. S’hauria de fer alguna modificació en algunes de les sales, però tenim l'espai que tenim, no podem créixer gaire més en aquesta presó.



De quin tipus de modificació parla?

Són petites modificacions. És com el mòdul que es va aprofitar per fer una sala de classes, un taller i un gimnàs, que es va haver de sacrificar alguns metres d'unes coses per posar aquestes.



Hi ha alguna necessitat específica per cobrir amb aquestes sales?

Bàsicament despatxos. No diria que hi ha una necessitat, és més una qüestió de poder guanyar uns metres. Amb el que tenim ara anem fent, no tenim necessitat.



Com està funcionant el vis a vis?

La comunicació íntima es va instaurar fa uns dos anys. Aquest any l'han utilitzat vuit interns. Hi ha mesos que pel que sigui no hi ha hagut sol·licituds, però en total n’hi ha hagut vuit aquest any. És un servei que encara que no es faci servir molt, està a disposició dels interns.



Hi ha suficients funcionaris de presó?

Ara mateix tenim 57 funcionaris i hi ha una promoció de set persones que està en període de pràctiques. Aquesta promoció acaba al novembre i després n’hi ha una altra que està en fase de concurs, que compta amb quatre places més.



Es planteja demanar la contractació de més funcionaris?

Les set persones que tenim en pràctiques més aquestes quatre places corresponen a funcionaris que han plegat. Hi ha un petit augment que ajudarà al funcionament del centre, així que en principi no hi ha necessitat.



La llei de funcionaris de presó contemplava que els funcionaris poguessin fer trasllats de presos.

Es contempla dins de la nova llei que pugui ser tant la policia com els funcionaris del centre penitenciari qui faci els trasllats. De moment els fa la policia i perquè els trasllats representarien un increment important de personal, de vehicles, formació… Amb els funcionaris que tenim no es pot assumir.



Quants reclusos s'estan formant?

Ara a l'estiu no n’hi ha cap. La formació s'imparteix a través de voluntaris, que han arribat a ser 18 persones, una xifra molt important. Tots aquests voluntaris estan en període d'estiu i la gent també prioritza el fet de sortir al pati pel bon temps abans d’anar a les classes. També tenim tallers, però, a l’estiu, els interns prefereixen ser a l’aire lliure que estar tancats en una aula. Durant aquest últim curs hi ha hagut una vintena de persones que han participat en les formacions.



També reben formació universitària?

Sí. Es va signar un conveni fa un parell d'anys amb la UNED i venen a fer els exàmens presencials aquí. Els professors són els voluntaris que comentava abans. Està bé perquè qui vulgui fer formació pràcticament pot tenir un professor particular en cada matèria. Hi ha cinc o sis presos fent formació universitària i poden fer qualsevol carrera que ofereixi la UNED. Després també hi ha la prova d'accés, que sí que hi ha més persones preparant-la. Molts no van acabar d'estudiar en el seu moment i ara aprofiten l'estança aquí per fer-ho.



Com està funcionant el centre amb la dona i el nadó?

No ha portat cap problema, es van fer adaptacions al mòdul de menors i va anar bé. La sort que hem tingut és que no ha ingressat cap menor i no s'ha hagut de produir una convivència. De tota manera no haguessin conviscut perquè no els podem ajuntar, però hauríem d'haver fet un protocol de funcionament del mòdul per adaptar-lo a ella i al menor.



Té contacte amb altres recluses?

A demanda de la mare, altres recluses se'ls deixa pujar a veure la dona i el nen. Si s'ha necessitat una col·laboració, s'ha fet pujar alguna reclusa a estar temporalment amb ella, però només unes hores. Per sort té una data de sortida propera perquè el nen no hagi de créixer sense veure l'exterior.



Quan està previst que surti del centre?

Aquesta noia va entrar el 22 de desembre del 2018, té un any de presó per sentència, però estem esperant que se'ns confirmi que és ferma perquè ni ella ni la fiscalia han fet recurs. Està previst que surti del centre, a condició que tingui els beneficis de reducció, al voltant del 16 de novembre.

