“Andorra és un bon lloc per canviar el xip i desconnectar”

La 'Youtuber' i 'Influencer' espanyola resideix al Principat des de fa dos anys i mig

Actualitzada 17/07/2019 a les 06:56

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Amb 21 milions de suscriptors, Patry Jordán és un bon reflex de l’impacte que té el fenomen youtuber en els més joves. Aquest cap de setmana organitza un retir a l’Ushuaia Mountain Hotel d’Arinsal, al qual assistiran convidats de renom com Gemma Mengual o Ares Teixidó, entre d’altres.



En què consisteix Potencia-t?

És un retir de tres dies per tal de connectar amb un mateix i compartir experiències amb d’altres persones. Farem sessions de motivació, coaching, meditació, exercici físic cada dia… Són tres dies per a tu, com un regal que et fas a tu mateix per poder viure experiències diferents, sortir de la rutina i carregar una mica les piles.



Andorra és un bon lloc per connectar amb un mateix i carregar les piles.

Així és. Jo vaig pensar en Andorra perquè és un lloc amb una situació molt bona per canviar el xip, per desconnectar de tot el que fas normalment.



Andorra s’ha convertit en un lloc molt interessant per als youtubers. Què la va animar a fer el pas?

En un moment que ho tens tot i estàs tan angoixada que sents que no tens res, tenia l’opció d'anar a Madrid o venir a Andorra i connectar amb la muntanya i l’esport, que a mi m'encanta. Visc a Sant Miquel d'Engolasters, tinc el llac al costat i si vull també puc gaudir de la muntanya, això m'encanta. És com un lloc de desconnexió.



Fins a quin punt té importància l'aspecte econòmic a l'hora de prendre la decisió de venir a viure a Andorra?

Aquí pagues un 10% i allà pots arribar a pagar un 55% o un 60%. Per això hi ha tants esportistes d'elit, artistes… La sort del meu treball és que puc viure aquí, a Londres o a qualsevol lloc, que en altres treballs no pots fer-ho.



Com s’arriba a tenir 21 milions de suscriptors?

Amb molt de treball, dedicació, hores i l’exigència que té el món digital. Jo no sóc de les que volia ser youtuber o influencer, va arribar-hi sense pensar-ho. Vaig començar pujant vídeos a Youtube per descobrir la plataforma, en aquell moment no existia el concepte youtuber. No ha estat res buscat, perquè tampoc tinc afany de protagonisme. Tot va sorgir d'una manera natural.



Molta gent no entén el fenòmen youtuber, per què creu que ha tingut aquest impacte en els joves?

Al final som persones reals amb problemes com els que poden tenir els que estan a l'altre costat de la pantalla. Avui dia tothom és influencer. Moltes vegades es critica els influencers perquè només publiquen la millor versió d'ells, però això és una cosa que fa tothom, tots volen publicar la seva millor foto.



Són els ídols d’una generació, nota aquesta responsabilitat de ser un referent per a molts joves?

Sempre notes la pressió pel fet que quan pujes el contingut hi ha un feedback directe. Hi ha molta responsabilitat perquè encara que moltes vegades no en som conscients, tenim un impacte en la gent. Jo mateixa rebo l'impacte d'altres persones. S'ha de tenir molta cura amb el que dius i el que fas sense perdre la teva essència.



Creu que el fenomen youtuber pot ser una moda o ha arribat per quedar-se?

El que ha arribat és l'era digital i ens portarà coses noves constantment. Si no aportes valor afgit, la gent deixa de seguir-te.

#4 Estels

(16/07/19 15:44)



#3 Philotropic

(16/07/19 13:42)



#2 Millennials

(16/07/19 10:59)



#1 Sapiens

(16/07/19 09:57)