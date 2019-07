“Sembla que l'oposició no ens ha donat els cent dies de gràcia”

Gallardo afirma que l’entesa entre els partits de Govern és excel·lent i es defensa dels atacs del PS i Terceravia dient que no tenen res més a criticar que els secretaris d’estat

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

El ministre afirma que vol portar la llei d’autònoms al Consell General el 2020, si no abans, i veu bé formar llistes conjuntes a les comunals malgrat que DA ja hagi encarregat a Marsol i Mortés formar la candidatura.



Quins són els principals reptes que haurà d’afrontar des de les seves carteres?

Un dels més importants serà la diversificació de l’economia i per aconseguir-ho, primer repassarem i revisarem tots els processos registrals del ministeri per donar una resposta més àgil, efectiva i adaptada a allò que ens demanen els empresaris.



I atraure inversió estrangera?

També, per això he exposat al cap de Govern i a la ministra Maria Ubach que hem d’aconseguir que les missions diplomàtiques siguin també econòmiques, perquè és un binomi que ens ha de posicionar i pot donar a conèixer les possibilitats que oferim des d’Andorra. El nombre de demandes d’inversió no para de créixer però cal que es tradueixi en inversió efectiva.



Una manera de fer-ho podria ser amb les zones franques?

Des de Govern en som partidaris i tenim la intenció d’analitzar si milloraria la competitivitat de les empreses però també caldria veure com afectaria les negociacions amb la Unió Europea. De moment estem en un estadi molt incipient però segur que és una iniciativa que estudiarem.



És partidari de modificar el règim tributari?

El nostre marc fiscal té encara molt recorregut i és molt competitiu, per això li volem donar estabilitat. Potser sí que es podria fer alguna acció molt concreta destinada sobretot als emprenedors i als autònoms, com ara aplicar incentius o ajudes al lísing, al rènting o al coworking, com ja fan altres països.



Saben quan s’entrarà la llei dels autònoms?

És un objectiu a curt termini perquè el seu pes a l’economia ha crescut molt els darrers anys i ens agradaria presentar el primer esborrany als grups parlamentaris aviat. Potser no hi arribem aquest any però voldríem que durant el primer període de sessions del 2020 estigués en tràmit parlamentari.



Com es pot ajudar a la digitalització de les empreses?

És cert que una part del comerç s’ha de passar al sistema online i l’e-commerce és un element que cal potenciar. Una zona franca podria servir però des d’Actua ja s’intenta que a través dels clústers o amb el contacte directe entre l’empresariat, es faci de manera acompanyada.



Diversificar l’economia vol dir dependre menys del turisme?

No hem de renunciar al turisme, al contrari, hem d’ampliar el ventall de motius perquè la gent pensi en Andorra. El turisme pot minvar el seu pes dins de l’economia sobretot pel model fiscal que tenim en què els impostos indirectes tenen molta importància i com més turistes, més ingressos tindrà l’estat i menys càrrega fiscal tindran els ciutadans i les empreses del país.



Quina relació tenen entre els tres partits de Govern?

Sembla que l’oposició no ens ha donat els 100 dies de gràcia però la relació és excel·lent i està sent molt gratificant. Tot i que sigui de coalició, som el Govern d’Andorra i hem aconseguit l’estabilitat necessària a partir d’un projecte de país en què treballem els 12 ministres dels tres partits.



Dotze ministres i dotze secretaris d’estat. No són molts?

Pilotar grans carteres fa que algunes parts no rebin l’impuls necessari, per això serveixen les secretaries d’estat. Penso que és una crítica infundada perquè el més important és tirar endavant les reformes i els projectes compromesos i al final del mandat ningú recordarà quants érem, sinó si s’ha fet o no bona feina. Crec que l’oposició no té res més a criticar i se centren en això.



Creu, com ha dit Espot, que despenalitzar l’avortament acabarà amb el Coprincipat?

No és una qüestió d’opinió. Des de L’A dèiem que calia fer una consulta amb tot el coneixement i causa perquè tothom conegués les implicacions que tindria. És evident que hi ha una part implicada i si Andorra fa un pas en aquest sentit, hauríem de veure quines conseqüències tindria per a una institució tan important com és el Coprincipat.



Entén l’enuig del PS i de Josep Pintat?

Segurament, però per diferents motius. Entenc que el PS va creure que el projecte de d’Acord anava més enllà del 7 d’abril quan mai s’havia acordat, i que terceravia esperava ser decisiu des del Consell General tenint la clau de govern amb DA, però al final va ser Liberals qui va fer una aposta decidida per l’estabilitat davant els grans reptes que teníem davant, i aquí estem.



DA ha designat dos caps de llistes per a les comunals. Pactaran igualment?

És lícit que el qui pugui repetir, ho vulgui, però no limita la voluntat d’entesa. No amago que per mi el més coherent seria fer una llista conjunta a totes les parròquies on hi hagi sintonia.

