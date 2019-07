“És un treball d'art que meravellarà el públic”

Actualitzada 02/07/2019 a les 06:49

Rubén Pinedo Andorra la Vella

El 1998 Edesia Moreno va passar de ser atleta de l'Equip nacional d'Espanya de gimnàstica rítmica a ser artista del Cirque du Soleil. Ara és la creadora d´actuacions acrobàtiques de Rebel.



Com es passa de ser esportista d’elit a treballar al món de l’espectacle?

La meva experiència em va ensenyar a tenir disciplina i constància, dues característiques que són essencials en la indústria de l'entreteniment. Per això la transició va ser més senzilla.



Com es fa per transmetre idees diferents amb les acrobàcies?

En cada moment, en cada transició està pensada la manera com transcorre el xou en base a la temàtica de rerefons. Jo vull assegurar-me que es pot desplegar el talent artístic de l'equip quan creo les funcions.



És difícil innovar en cada espectacle?

Jo no diria que es difícil innovar, però sí que s'ha de tenir present que necessitem constantment reptes per impulsar la nostra creativitat.



Què podem esperar de Rebel?

Rebel és un homenatge als grans homes de la indústria musical. La intenció és que les seves cançons et portin per un viatge artístic ple d'un esperit d'amor amb un to de rock. Des dels números acrobàtics fins al disseny de l'escenari, la llum o la musica, és un treball complet d'art que meravellarà el públic.