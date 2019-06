“L'Eurolliga és un somni, però ser-hi a prop és l'aspiració”

El tècnic tricolor es mostra ambiciós a l’hora de valorar les aspiracions de l’equip i del club, tenint clar que en el seu segon any vol que faci un joc més d’acord amb la seva idea de bàsquet

Actualitzada 15/06/2019 a les 07:56

Ignasi Massafret Andorra la Vella

Després d’una primera temporada amb Ibon Navarro al capdavant del MoraBanc Andorra, amb l’equip havent jugat les semifinals de l’Eurocup i a les portes del play-off i la Copa, el tècnic busca fer-lo créixer per apropar-lo a les posicions de privilegi. Per fer-ho compta de repetir presència a la competició europea i de confeccionar una plantilla llarga i amb recursos per a diversos escenaris. Dur-lo a la dinàmica guanyadora que vol comença per la seva figura.



Hi ha quatre jugadors amb contracte [Vitali, Jelínek, Moussa i Colom]. Li preocupa haver de renovar tant la plantilla?

No, d’aquests quatre algun podria sortir. Crec que el club sent que es tanca un cicle. L’any passat vaig arribar jo, però es va mantenir un bloc important de jugadors i la filosofia de joc que es tenia amb en Joan [Peñarroya]. Aquest any pot ser que haguem de refrescar l’equip, tant de bo puguem mantenir aquests quatre jugadors perquè siguin els ambaixadors, però crec que pot ser un estiu per refrescar el grup i adequar-lo a la idea de bàsquet que tinc.



Aquest any se’l farà més seu?

Si hem de refrescar l’equip, el perfil serà més semblant al tipus de joc que crec que hem de jugar. No ens separarem gaire de la línia perquè també va amb l’ADN del club. Sí que m’agradaria dotar-lo de més duresa, és el que et fa ser competitiu quan les coses no et van bé. Aprofitant aquest canvi de cicle en jugadors, podem fer una plantilla que s’adapti una mica més a una idea de bàsquet una mica diferent.



Quines són les posicions bàsiques per a vostè?

El dret de tempteig marcarà molt quins jugadors poden venir i quins es poden quedar. En el moment en què estem de pretemporada el club està molt bé pel que fa al disseny de la plantilla. El 15 de juliol és la data límit per a Moussa. És un jugador clau per a nosaltres, el major nombre de plantilles que dissenyem giren al seu voltant, però hem d’estar preparats perquè passi com amb en Jaime [Fernández]. És molt d’hora per posar noms però els perfils hi són: jugadors amb experiència a la lliga, en creixement i que volen entrar al següent nivell. La filosofia del club, més que la meva i crec que encertada, és anar a una plantilla llarga en què no hi hagi jugadors imprescindibles.



És encertat optar només a l’Eurocup?

Totalment. Aquest club ha de mirar amunt, sent conscients d’on som i qui som, això significa mirar al màxim i el màxim en l’àmbit europeu és l’Eurolliga. Seria un somni, però crec que estar a prop ha de ser la nostra aspiració, tant per mèrits esportius a la Lliga Endesa com per mèrits esportius a l’Eurocup, on quatre o cinc equips que han estat els nostres rivals enguany jugaran l’Eurolliga. Nosaltres volem ser-hi, volem estar amb els millors.



Han lluitat per tot però ha sortit creu a la Copa i els play-off, els ha passat factura Europa, la lliga realment és molt igualada...

Tot és cert. Només els cinc grans i el Joventut han jugat play-off i Copa. Si no tens la capacitat econòmica i esportiva d’aquests és molt difícil jugar les tres competicions. Europa passa factura, de tots els que hi hem jugat traient Barça, València, Unicaja, Baskonia i Madrid, cap ha estat a play-off. En el nostre cas ens hem quedat a fora per una cistella, la de Saragossa. Ens hem quedat a fora per detalls i per falta d’experiència, els finals ajustats ens han matat. Només sumant la de Saragossa estem dins i ells han jugat semifinals. Una dècima et deixa a fora, això és així.



Posaria els àrbitres entre els que els treuen del play-off?

No. No m’agrada, és com parlar de la sort. Que ens n’ha faltat? Probablement. Si havien de passar mil coses perquè perdéssim el partit de Saragossa van passar, però no pots pensar que només és culpa dels altres. Ens va faltar experiència i tranquil·litat. L’equip ha perdut molta solidesa a casa, però també és cert que ha guanyat molta competitivitat a fora. Recordem la derrota amb el Manresa i amb el GBC, fruit de la falta d’experiència i del desconeixement de la lliga. És molt difícil amb jugadors per als quals l’Eurocup suposa una exposició tan gran: Ennis, Upshaw, fins i tot Albicy donaven un extra respecte a l’ACB. És molt difícil convèncer l’equip tot i que els que tenien més coneixement i experiència a la lliga intentaven transmetre-ho, però era molt difícil.



Quin pas endavant vol fer respecte d’aquest curs?

Tenim marge per gestionar coses que no han anat bé, potser per la manca d’aquests jugadors líders o estrella, però hauríem d’haver trobat maneres de tancar i guanyar partits. No crec que sigui falta de qualitat, són dinàmiques. Hi ha d’haver quelcom en l’àmbit mental que et faci estar en aquesta dinàmica i no en la dolenta de perdre 13 partits en una forquilla de sis punts, m’agradaria trobar-ho. El Saragossa no té més qualitat que nosaltres.