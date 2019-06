Els socialdemòcrates surten reforçats de les eleccions i es veuen preparats per fer sols el control al Govern, ser proactius i treure les incoherències dels socis que formen el tripartit

“Ara mateix no veig factible un apropament del PS cap a SDP” Pere López explotarà les diferències entra DA i L'A sobre la Llei de la Funció Pública. CARLES FÀBREGUES

Actualitzada 10/06/2019 a les 07:03

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

Quan van decidir presentar-se a la investidura, no sabien que Liberals pactaria amb DA, per això ara el PS es planteja com posar-los les coses difícils, a ells i als Demòcrates. No es penedeix d’haver creat d’Acord però sí que lamenta la gestió que en va fer el partit blau.



Com utilitzaran els set consellers en aquesta legislatura?

Som el principal grup de l’oposició i som conscients que tenim més responsabilitat davant del conjunt ciutadania, per això sabem que haurem d’afrontar el gruix de la tasca de control i de seguiment al Govern però també tenim propostes molt potents, que van ser molt ben valorades pels electors, i exercirem un rol proactiu tot fent propostes i presentant-les a debat parlamentari.



Com per exemple?

Temes molt importants que preocupen a la ciutadania i que ja portàvem al programa electoral com ara canvis en el sistema electoral, la doble nacionalitat, l’avortament, polítiques d’habitatge, etc. En aquest sentit tindrem un volum d’iniciatives legislatives significatiu.



Però són minoria i hauran de negociar.

Són temes en els quals més o menys tothom s’ha mostrat predisposat a parlar-ne i no han tancat les portes a fer-ho. La nostra obligació és portar propostes al Consell General, defensar-les i posar les coses difícils a d’altres formacions que també ho portaven en el seu programa, a través de d’Acord.



Vol dir que també li posaran les coses difícils a Liberals.

Es pot interpretar així però també com una manera d’evidenciar que hi ha una manca de coherència en el si del Govern. En tres setmanes ja n’hem vist moltes, com ara la Funció Pública, l’acord d’associació, les polítiques de turisme o la secretaria d’estat d’Igualtat. Estem veient que en determinats aspectes, no gens petits l’executiu no està alineat, i aquí és on volem incidir.



Ha comentat la llei de la Funció Pública. Explotaran les contradiccions de Liberals?

És un cas paradigmàtic perquè el cap de Govern i el ministre portaveu diuen que no es tocarà sinó que només faran dues modificacions, mentre que L’A, la secretària d’estat, la ministra del sector i consellers com Costa o Gallardo han afirmat que era una mala llei. Si hi ha plantejaments tan diferents entre ells, és evident que no hi ha posicions alineades i com que les declaracions varien segons el dia i qui les diu, és important que el Consell General es pronunciï.



Per què es va presentar a la investidura?

Primer perquè ho podíem fer i el reglament ens ho permetia. A més, no és la primera vegada que un partit ho fa sabent que la té perduda. En aquest cas, també cal dir que vam prendre la decisió abans de saber que Liberals volia pactar amb Demòcrates.



Pintat va dir que el seu discurs havia sigut més concret que el d’Espot. Satisfet?

És una qüestió objectiva. Nosaltres el vam endreçar en deu eixos diferents i vam definir les línies que marcaven el diagnòstic i les accions on actuar, mentre que Espot va optar per un més ampli. Suposo que el fet de tancar l’acord amb L’A pocs dies abans del debat li va impedir concretar propostes però el pitjor va ser que tant Carles Naudi com Jordi Gallardo també va afegir propostes al suposat programa. Es va fer un repartiment ministerial ràpid però l’acord concret de la coalició no el vam poder conèixer.



Per a la seva investidura necessitava Liberals i terceravia, on quedava la ideologia?

Ja li dic que quan ho vam fer, pensàvem que Liberals volia un canvi polític que ara ja hem vist que no volen. De fet, ens havíem plantejat en primera instància un discurs més ampli, més deslligat del programa del PS, intentant recollir més suports. Quan ho vam saber i conscients que no sumariem amb ningú, ens vam centrar en el nostre discurs.



Parlant d’ideologies, veu un apropament amb SDP?

No massa, no. Ara mateix no el veig factible, sincerament, i menys després dels resultats del set d’abril. Tirem bastant bé sols i els resultats ens han donat molta força i la confiança de molta gent que estic segur que s’han sentit molt decebuts amb L’A.



Se’n penedeix d’haver fet d’Acord?

No. Ni abans del canvi de rumb de L’A ni després. Teníem dos objectius que hem assolit, com eren els d’incrementar la nostra representació parlamentària i que DA no tingués majoria absoluta. A partir d’aquí, sí que és veritat que la gestió de després no és el que esperàvem ni tampoc cap dels votants de d’Acord.



Creu que l’entrada de L’A i CC al Govern comportarà canvis en la manera d’informar sobre l’acord d’associació?

Serà important veure si aquests partits es mantenen dient el que deien quan eren a l’oposició o si hi haurà canvis. Anticipo que no gaires pel pes que té DA però tinc interès a saber què diuen els srs. Naudi i Gallardo.

