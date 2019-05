"L'avortament no és un tema de campanya electoral”

La primera síndica general de la història aposta per resoldre els reptes nacionals amb debat profund i serè al si d’un consell en què treballarà per garantir la veu de totes les forces

En una legislatura caracteritzada pel Govern tripartit d’Espot i l’allunyament progressiu dels ciutadans de les institucions, la primera dona síndica aposta per fer del diàleg el pal de paller del Consell, amb l’objectiu d’encarar temes que marcaran el debat de la cambra, com ara l’acord d’associació o l’avortament.



‘Consens’ és la paraula estrella d’aquest inici de legislatura.

S’entén que es pot discrepar, però dins d’aquesta discrepància en alguns temes hauríem de trobar punts de treball comuns.



Serà fàcil l’entesa venint d’uns anys marcats pel debat intens?

Mai és senzill i no es deixen les coses enrere, però els resultats de les eleccions ens obliguen

