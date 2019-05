“No classificar-nos per al play-off no seria un fracàs”

Un dels millors jugadors del MoraBanc en el tram final de la temporada analitza la situació de l’equip abans de buscar el miracle a Màlaga per acabar entre els vuit primers

Actualitzada 23/05/2019 a les 07:14

Marc Basco Andorra la Vella

El base brasiler del MoraBanc, Rafa Luz, atén el Diari la setmana decisiva per saber si els tricolors es classificaran per al play-off pel títol.



Afronten uns dies clau per saber si es classifiquen per al play-off. Com veu l’equip?

Bé, crec que en cap moment hem deixat de creure que és possible. És cert que no depenem només de nosaltres, però per aspirar-hi hem d’anar a Màlaga a guanyar i després ja es veurà.



Com diu, han de guanyar sí o sí a Màlaga. Què s’ha de fer per aconseguir-ho?

Hem de jugar dur perquè ells són un equip que podria jugar Eurolliga tranquil·lament. És cert que no es mouran a la taula [són matemàticament cinquens passi el que passi] i aprofitaran aquest partit per provar coses de cara als play-off. Haurem de sortir a tope i concentrats perquè ells també voldran guanyar.



Creu que pot influir que ells no es juguin res o sortiran igualment per a totes?

Sens dubte, perquè a més per arribar bé al play-off intentaran guanyar i jugar el millor possible. A més, jo he jugat a Màlaga i sé la pressió que hi ha i segur que l’afició els exigirà que juguin amb tot. Haurem de sortir a guanyar sense pensar que poden reservar jugadors perquè crec que serà tot el contrari.



Havien passat una mala ratxa i ara sembla que s’han refet. Què ha canviat?

És complicat dir-ho, realment. Crec que no hem canviat tant la manera de jugar, potser ho estem fent una mica més dur, fem més cistelles, i és difícil donar amb la tecla dels canvis. També hem jugat amb una mica més de confiança i sabent que havíem de fer un pas endavant si volíem estar als play-off, poden ser moltes coses.



L’equip ha mostrat una millora durant els últims partits i vostè en l’àmbit personal també està acabant la temporada a un bon nivell.

Sí, m’estic trobant molt bé. De les últimes deu jornades, crec que he estat molt bé almenys en set o vuit partits. És una pena haver passat les quatre derrotes seguides perquè si no ja estaríem dins dels play-off.



És possible el miracle?

Jo no en diria miracle, aquest any la lliga està molt igualada, però és cert que al final depenem del Joventut. De l’únic que podem estar segurs és que diumenge sortirem a guanyar.



Per tenir opcions diumenge avui ha de guanyar el Baskonia. Ha parlat amb excompanys perquè els ajudin?

(Riu) No, no, perquè sé que els del Baskonia sempre sortiran a guanyar i confio al cent per cent en ells.



I després la Penya ha de caure a casa contra l’Estudiantes.

La Penya juga a casa i l’Estudiantes no s’hi juga res, potser és un punt a favor seu, però no podem estar segurs de res.



Ha comentat algun cop al llarg de la temporada que els ha afectat la pressió.

El canvi de xip va ser important. Quan vam veure que parlàvem tant de Copa i no va funcionar vam centrar-nos a jugar i ja veuríem què passava, i crec que ha estat bo per a l’equip. Aquesta pressió no ve bé a ningú i crec que ho hem notat.



Una de les claus per tenir aquesta situació és no haver estat forts al Poliesportiu?

Sí, per jugar el play-off o la Copa has de guanyar els partits a casa i ser capaç de fer-ho a fora. Aquí hem perdut molts partits directes i ens ha fet molt de mal.



Seria un fracàs no classificar-se per al play-off?

Crec que no seria ni un fracàs ni una mala temporada. Hem arribat a semifinals de l’Eurocup i hem acabat al març, i per a una plantilla com la nostra són massa partits i quilòmetres de més. Hem d’estar orgullosos de la temporada que hem fet perquè la gent no és conscient que és molt difícil arribar a semifinals, i amb aspiració de guanyar. No entrar a Copa o play-off pot ser una taca per a la gent, però estic orgullós perquè hem sabut aixecar-nos molts cops aquest any.



Es classifiquin o no, l’altre dia va quedar clar que l’afició està amb vostès.

Sí, l’afició sempre ha estat amb nosaltres tant en els bons com els mals moments i quan ha pogut ha fet l’esforç de seguir-nos fora de casa. Li vull donar les gràcies perquè molts partits els hem guanyat gràcies a ella, sobretot en els mals moments.



El veurem aquí l’any que ve?

No ho sé, em prendré unes vacances per desconnectar, ja que l’any passat amb la lesió quasi no en vaig fer, i després es veurà.

