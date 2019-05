“La crisi pel tall tindrà un impacte molt gran en el PIB”

Carrié alerta de la possibilitat que els visitants de Perpinyà deixin de passar pel Pas per anar a Andorra i recorda que fa deu anys que demanen una reforma de la carretera RN-22

Actualitzada 14/05/2019 a les 07:03

Rubén Pinedo Pas de la Casa

Com a president d’Iniciativa Publicitària i després de més de 50 anys al Pas de la Casa, Jean Jacques Carrié és una de les persones que millor coneix la localitat encampadana per a analitzar el seu present i futur.



Com creus que pot afectar el tall de l’RN-22 al futur del Pas de la Casa?

No crec que comencin a venir menys persones al Pas, però al país sí que li pot venir malament perquè molta gent pot decidir anar a Andorra per Puigcerdà en comptes d'entrar pel Pas per por a aquests problemes. La gent que ve des de Tolosa no, però la de Perpinyà, tot i que hauria de fer 50 quilòmetres més, podria escollir anar per Puigcerdà fins a la Seu i entrar per allà a Andorra, que sempre tindrà una millor oferta que al Pas.



Després de les mesures que va aprovar el Govern, quines mesures espereu ara?

Ara hem de fer una segona reunió entre els comerciants per avaluar aquestes mesures i veure si volem demanar alguna mesura més. Hem de concretar això encara.



Creus que la campanya de Turisme funcionarà i la gent d'Andorra pujarà al Pas?

Si funciona ho veurem amb el temps, però estem molt contents que Turisme posi diners per crear aquesta camapnya i donar els premis que ofereixen. Veure aquesta implicació és molt agradable per a nosaltres.



S'hauria de fer promoció del Pas més sovint?

Nosaltres volem aprofitar aquest problema que tenim ara per enfortir les nostres relacions amb el Govern i les administracions en general. Ara mateix hi ha reformes al Pas de la Casa i el cònsol ha demanat que es facin les obres més ràpid per deixar el Pas més bonic. Això és el més important, aprofitar aquest moment difícil per millorar les coses.



Què pot oferir el Pas a la gent d'Andorra?

Potser un preu més competitiu en certs productes, però no podem fer molt per competir amb l'oferta comercial d'Andorra.



Aquest tall ha demostrat la fragilitat de l'accés a França? S'ha d'invertir més?

Nosaltres ja fa més de deu anys que demanem que es reformi la carretera perquè està totalent abandonada. Cada temporada d'hivern tenim problemes amb la neu i cada any pressionem el Govern per reformar la carretera. Sabíem que al final passaria alguna cosa, però no pensàvem que seria tan greu.



Sentiu que França no fa tot el possible per tenir la carretera RN-22 en unes millors condicions?

És complicat. Cada cop que ve el copríncep li demanem per la carretera, però la tenen abandonada i això dona molts problemes. Amb els recursos que hi ha ara, es podria tenir la carretera en condicions i oberta tots els mesos de l'any.



Creus que les administracios andorranes han invertit poc en el Pas?

Podria dir que sí, però mirant la part positiva sembla que ara hi ha bona voluntat. Queda molt per fer, perquè el poble s'hauria de reformar una mica, però també és responsabilitat dels veïns i els comerciants. Potser molts propietaris haurien d'embellir les façanes perquè el poble estigués millor.



Aquesta crisi servirà per demostrar el pes econòmic del Pas en el país?

Segur. El Pas és més del 20% del PIB del país. Ara que el mes de maig serà tan dolent, i el maig sol ser un dels tres millors mesos del país, això tindrà un impacte molt gran en el PIB d'Andorra.



Arran d'aquest problema s'ha parlat que els comerciants del Pas necessiten crear una associació només de comerciants per organitzar-se millor, com ho veus?

Jo no estic d'acord amb això. INPUB està obert a tot el món perquè cadascú aporti el que vulgui. Si la gent s'adona que necessitem més unió, jo estic totalment obert a acollir qui faci falta. Crec que és moment de fer-nos forts des de dins. La gent que critica potser hauria d'aportar la solució, no només el problema.