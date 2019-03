“Nosaltres tenim molt clar que volem la continuïtat de Vallnord”

El director general de Pal Arinsal aposta per mantenir la marca que els uneix amb Ordino-Arcalís, si bé ara espera que “l’altra part” manifesti “el seu posicionament”

Actualitzada 19/03/2019 a les 07:00

Carlos Gallardo Andorra la Vella

A un mes per tancar la primera campanya a Vallnord amb Ordino-Arcalís en mans de Saetde, el director de Pal Arinsal fa un balanç positiu tenint en compte una meteorologia que “no ha acompanyat a les estacions de tot el Pirineu”.



Com està anant la temporada?

Com últimament ja s’ha anat veient, complexa i per a valents. Les precipitacions estan sent puntuals i sort que tenim capacitat per produir neu de cultiu. Això fa que puguem dir que la temporada l’estem salvant d’una forma més que digna.



Quin percentatge de pistes heu tingut obertes al llarg del curs?

A principis de temporada teníem entre el 50% i el 60% i després de Nadal, a través de la neu de cultiu, vam estar a prop del 70%. A partir d’aquí, quan va caure la nevada, ja vam assolir el 100% i avui dia ho mantenim.



Quin ha estat el paper de la bassa d’Arinsal?

La bassa són 23.000 metres cúbics que ens han permès multiplicar la capacitat de producció per cinc, ja que produïm 500 metres cúbics per hora. Sense la bassa hauríem obert Arinsal d’una forma més discreta.



Les estacions tenen por al canvi climàtic?

Estem veient que s’accentuen els fluxos de temperatura i de precipitacions i els anys a venir aquestes fluctuacions seran més importants, però en cap cas a mitjà termini es posa en dubte la situació de les estacions del país.



El 2018-2019 heu fet inversions per 6 milions d’euros, i la pròxima temporada?

La veritat és que l’any vinent estarem entre 3,5 milions i 4 milions d’euros d’inversions.



En quins àmbits se centraran?

Encara estem acabant d’afinar-ho, però puc avançar que una part important anirà a neu de cultiu, ja que hi ha més pistes que tenim la voluntat d’innivar.



Heu notat d’alguna manera que aquesta temporada Ordino-Arcalís té un peu a Grandvalira?

Aquest any tenim un forfet que ens uneix i que utilitza gent del país i públic fidel. Avui dia nosaltres no tenim visibilitat que vagi més enllà d’això. Tenim clar que Vallnord-Pal Arinsal ha de seguir avançant de la millor de les maneres amb sentit de responsabilitat. Les estratègies que puguin fer els altres a partir d’un moment en què nosaltres no estem convidats tampoc ens acaben de preocupar.



Quina salut té Vallnord?

A EMAP tenim molt clar quina és la nostra estratègia. A Vallnord tenim consell el mes d’abril i a partir d’aquí es decidirà quina és l’evolució de la marca.



Tot està igual?

Per part d’EMAP tenim molt clar que volem la continuïtat de Vallnord i també entenem que és bona per a Ordino-Arcalís. Ja veurem com evoluciona i com acaba, però, en tot cas, les coses les tenim molt clares. Després ja es veurà quin és el posicionament de l’altra part.



Com us podria afectar el trencament de la marca?

Són plantejaments que avui dia... Evidentment que dins del meu DAFO això hi és, però francament és que no m’ho plantejo.



Teniu por que arribi a passar?

Si passa, ja actuarem en conseqüència. El nostre posicionament és aquest perquè tenim molt clar que és un producte molt atractiu i la nostra voluntat és seguir millorant el servei.

#12 Contable de bosc

(18/03/19 20:00)



#11 Uiuiui!

(18/03/19 19:57)



#10 La vida és un boomerang

(18/03/19 19:51)



#9 Molt malament

(18/03/19 19:37)



#8 Venedor de fum i adulador

(18/03/19 17:35)



#7 Monitor

(18/03/19 15:14)



#6 RJ

(18/03/19 15:10)



#5 Marc

(18/03/19 14:44)



#4 David Forné

(18/03/19 12:37)



#3 Gonarda

(18/03/19 10:20)

Veure’n més