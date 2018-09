“No seria intel·ligent no aprofitar tot el que ha fet Peñarroya”

Actualitzada 23/09/2018 a les 12:56



"ESTARIA BÉ I NTRODUIR-NE"

Ibon Navarro va voler dir la seva al voltant d’una hipotètica modificació de la Lliga Endesa. Una proposta que, entre d’altres aspectes, recull un play-off previ del 5è al 12è classificat, una reducció d’equips o el descens directe per l’últim classificat. El tècnic vitorià, tot i reconèixer que necessita estudiar millor la proposta per mullar-se, sí que creu que l’actual format de competició “ha quedat una mica obsolet i avorreix”. Afegeix que estaria bé “buscar un format on tots els partits fossin importants, i per exemple, un Madrid-Barça no fos un altre Madrid-Barça més i que es pugui vendre el producte molt millor”.

Un tècnic que sedueix en les distàncies curtes. Amb les idees molt clares, pedagògic i compromès al màxim amb aquesta nova aventura, el tècnic del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, afronta amb il·lusió la temporada. Un tipus competitiu, que transmet passió i que té la intenció de mantenir tot allò positiu que ha deixat a l’equip el periple de vuit anys de Joan Peñarroya al club. Divendres comença la temporada amb la visita al Poliesportiu d’un ex de Navarro, l’UCAM Múrcia, i amb cinc partits en onze dies a l’horitzó.Molt bones, la veritat, i també estic expectant. Estic molt content amb el grup i com treballem, però moltes vegades la pretemporada és com una lluna de mel. Tot és fantàstic en tots els equips, tots tenen bona pinta i tots tenen unes plantilles magnífiques. Després arriba la competició i tot es posa al seu lloc i cada equip agafa la seva dinàmica. Les pretemporades són això, pretemporades, i els partits de preparació són per carregar-se de minuts, assimilar idees i cor­regir coses.Hi ha motius per estar il·lusionats amb l’equip i per saber que competirem en tots els fronts. Ara bé, els rivals s’han reforçat molt bé, com Burgos, Tenerife o Múrcia, i la lliga serà més forta encara. El més bonic d’això és que els rivals siguin encara millors i que t’obliguin a fer un pas més. El nivell de l’Eurocup és brutal, amb equips i plantilles de nivell Eurolliga.Cinc partits en 11 dies, un ritme, pràcticament d’NBA. Allà, però, la lliga regular no et marca tant i aquí, evidentment, sí. Comencem amb un os com és l’UCAM Múrcia. A partir d’aquí ho gestionarem el millor possible.Físicament estem bé. Hem fet dues setmanes molt dures de càrrega i ara hem aixecat una mica el peu per arribar el millor possible als primers 10 dies de competició, on tenim 5 partits. Com et deia abans, les sensacions i els estats de forma molts cops te’ls dona el cap, i el cap, moltes vegades es regeix pels resultats. No crec ara que nosaltres pensem, per exemple, a estar per sobre del Barça només per haver guanyat la Lliga catalana, però tampoc crec que siguem un equip que estarà malament per haver perdut contra el Manresa el primer partit de pretemporada.Qui marca els estils no són els entrenadors, són els jugadors. Aquí, a Andorra, hi ha hagut un model i una forma de jugar amb Joan [Peñarroya] sobretot els dos últims anys, que s’ha de respectar, lloar, i sobretot utilitzar. No crec que sigui molt intel·ligent arribar ara, i perquè hagi marxat perdre tota la feina que ha fet. Una tasca increïble, per cert, i s’ha d’aprofitar. També canviarem coses, evidentment, i posarem de la nostra essència.Volem mantenir el ritme de partit, no ser un equip que especuli massa, que si té un bon llançament ràpid, l’agafi, intentar gestionar millor els partits o reconèixer quan el partit et demana un atac més llarg. L’any passat l’equip ja va tenir un nivell defensiu superior al d’anys anteriors i hem de seguir creixent en aquest punt.Vull que el grup sigui conscient que amb la nostra forma de jugar i amb el caràcter que vull que tingui, el que passi als partits dependrà molt de nosaltres. És a dir, vull que siguem un equip capaç de guanyar qualsevol a qualsevol pista. Vull que el MoraBanc deixi de ser un equip que fa del Poliesportiu un fortí però que fora baixa les seves prestacions. Jo no vull això. Vull ser un equip dur, difícil i incansable també lluny de casa. L’equip ha de saber que si treballa, podrà guanyar qualsevol, però si no ho fa, també pot perdre contra qualsevol.