“Ens han mentit tant que el vot del funcionari el tenen perdut”

Denuncia amb vehemència el paper d’Eva Descarrega al capdavant de funció pública. afirma que no està qualificada i assegura que tot hauria anat diferent amb un altre ministre

Actualitzada 23/09/2018 a les 12:56

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

Representa el col·lectiu de funcionaris de l’Administració general presidint un sindicat que compta amb uns 220 afiliats. Denuncia la manera com DA ha tractat els treballadors públics els darrers anys i critica amb contundència la gestió de la ministra Eva Descarrega al capdavant de Funció Pública.



La llei de la Funció Pública, gran cavall de batalla del Govern, és a tràmit parlamentari. Esperen que s’aprovi aquesta legislatura?

Ja veurem si passarà o no. Si per al Govern la llei de la Funció Pública i les lleis laborals són les més importants del país, que Déu ens agafi confessats. En el moment d’entrar la llei la ministra ja ens va dir que no podríem fer res, que tot ho teníem perdut.



Esperen algun tipus de concessió durant el tràmit?

Jo crec que ja no es pot fer res. Primer perquè no arribaran mai a dir-nos que ens tornem a asseure, i després perquè els punts més importants no els voldran canviar.



Ni a través de les esmenes?

Dubto que DA modifiqui el que de veritat ens afecta. Modificaran el menys greu i ja està, però les línies vermelles de la senyora ministra no les tocaran. Però ja no és qüestió del que vulguin fer d’aquí a les eleccions, sinó del que han fet durant vuit anys. Ens han mentit tant que vull creure que el vot del funcionari el tenen perdut. Aquest cop s’han passat tant que la gent tindrà memòria.



Hi va haver llargs mesos de negociacions durant els quals es van fer moltes reunions.

A les reunions es va parlar molt, però el que més ens afecta són línies vermelles de les quals el Govern no volia ni parlar. Llavors això va ser de tot menys una negociació.



I per això van acabar convocant una vaga.

Sí, va desembocar en una vaga perquè hi ha molts punts de la llei que són inacceptables i m’agradaria saber si són legals.



Quins?

Per què ha de desaparèixer el nom de funcionari? Ens volen vendre que no hi haurà canvis, que serà el mateix; doncs llavors per què el toquen? No és el mateix, perquè els funcionaris no treballem per cap color polític, ens podem negar a fer una feina que considerem que no és legal i que no hem de fer i estem protegits per llei.



No els han explicat els canvis.

L’únic que ens han dit és que el fet de deixar de dir-se funcionari no implica res. Però si arreu del món es diu així, per què aquí ho volen canviar? Ens estan amagant moltes coses, com amb la jubilació, la mútua... Ens van vendre que ens jubilaríem al 60% i era mentida. Un funcionari que porti 30 anys si té sort cobrarà un 50% i escaig.



La desaparició dels triennis és un altre dels punts que consideren inacceptables.

Per què a uns sí [els treballadors de la justícia] i a d’altres no? Sempre hi ha alguna excepció, i no volem que els el treguin a ells, sinó que no ens el treguin a nosaltres. Després també hi ha el tema sancionador. Que et puguin canviar de departament. Avui en dia no et poden canviar si no hi estàs d’acord, i en canvi ara et podran canviar de la nit al dia sense problema. Ells ens venen que això serà per a gent expedientada, però es podrà aplicar a qualsevol persona.



Vol dir que un cap de departament podrà apartar algú.

Porto 25 anys a l’Administració i n’he vist de tots colors. No saps mai qui t’entra de cap, i aquest Govern està agafant gent que va a buscar a fora. Com ara l’Elisabeth Almarcha [coordinadora de Funció Pública], que no és estimada per nosaltres per la seva manera de tractar, parlar i actuar. Són mercenaris, venen per fer una feina i els paguen per fer el que se’ls mana, però no tenen cap mena d’arrelament. Suposo que deu interessar tindre una persona que no li porti la contrària a la ministra i li digui amén a tot. Què passa, que a Andorra no hi ha professionals?



En teoria hi ha més dificultats per trobar certs perfils.

Doncs aquesta pràctica només l’hem vist en aquest Govern. Aquesta persona va començar aquí amb una feina i de cop i volta la van posar a manar. I té unes maneres d’actuar que no són ètiques.



Per què?

Per entrar a una plaça passes unes proves i un psicotècnic i després passes per ella, que et fa una entrevista personal. I ella decideix si aquella persona és bona o no. On s’és vist això després de passar totes les proves? Alguna gent que s’ha presentat i no ha passat està pensant portar-ho a la Batllia.



I els eventuals?

Tenim gent que porta 10, 12 i 14 anys d’eventual i en vigília d’eleccions el Govern comença a treure edictes i edictes. S’estan aprofitant de la situació. D’ètica en tenen ben poca, per no dir cap ni una. I això s’ha d’acabar.



Com interpreten el gest de concedir la jubilació als 60 als mestres?

No és això. En cap lloc els estan dient que es jubilaran als 60, en tindran l’opció, dins d’uns barems.



Però la resta no tenen pas aquesta opció.

No, i també la volem demanar. Per a qui pugui, perquè tal com ens han deixat la jubilació, el 99% de la gent no ho podrà fer. Faràs números i veuràs que et jubiles amb el 40%. Ara, almenys si dones l’opció a algú dona-la a tota la casa.



Veuen possibilitats que ho facin?

No ho sé. L’Administració té un problema i aquest problema es diu Eva Descarrega. Aquesta ministra no està ni preparada ni qualificada. Per la seva manera d’actuar i de parlar, sobretot quan li portes la contrària. No sé si es pensa que és totpoderosa i pot fer el que vulgui dins l’Administració.



Com estan anant els canvis horaris que el Govern va aplicar a l’Administració general?

D’això ens en vam assabentar perquè un director ens van donar una carta. El mínim és que se’ns comuniquin aquestes coses, però la ministra va considerar que no valia la pena. Vam demanar una reunió, vam presentar una proposta i no la van acceptar. Això només demostra el tarannà de l’ordeno y mando. La idea era treballar fins a dos quarts de sis de la tarda i que els departaments vinculats a tràmits també ho fessin. Doncs ara resulta que això és per a tota la casa. Tot el que ha passat a la Funció Pública, també la llei, hauria acabat diferent amb una altra ministra.

#10 Pere

(22/09/18 22:44)



#9 Miquel

(22/09/18 19:20)



#8 Castellano Comunero

(22/09/18 17:41)



#7 Funcionari - Vot perdut

(22/09/18 16:03)



#6 jo

(22/09/18 15:52)



#5 Joan

(22/09/18 15:16)



#4 Luis Anguita

(22/09/18 14:42)



#3 Josep

(22/09/18 10:34)



#2 Pere

(22/09/18 09:47)



#1 quim

(22/09/18 09:46)