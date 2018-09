“El trencament de Grandvalira serà negatiu per a tot el país”

El ministre considera que la possible dissolució de la marca afectarà les estacions i també els sectors vinculats, com ara el de l’hoteleria, els restaurants o el transport

Carlos Gallardo Andorra la Vella

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va avançar que quan acabi l’actual legislatura tornarà a dedicar-se al sector privat i asse-nyala que el pròxim executiu haurà de continuar amb la feina feta fins ara de promoció de l’atractiu del Principat i fonamentar l’adaptació del comerç a la nova era digital.



El 68% dels visitants del juliol passat van venir a Andorra per comprar. Representa una xifra molt elevada i podria ser un problema si aquest model deixa de funcionar i no s’adapta a l’era digital.

Andorra necessita viure del comerç. I això és ara, ho era abans i ho serà en un futur, perquè són més de 5 milions de persones que venen només a comprar i perquè és el segon sector del producte interior brut (PIB) d’Andorra. A partir d’aquí hem de fer el màxim per a l’adaptació i revertir l’actual situació. Nosaltres ja vam marcar una unitat de treball amb la qual el pròxim Govern evidentment haurà de continuar.



El comerç és un sector fonamental per a l’economia del país.

El comerç és un sector estratègic del país i no podem millorar el model turístic d’Andorra sense el comerç. És un fet impossible perquè els ingressos de l’Estat depenen d’aquest sector.



Parla d’un pla d’acció. Quins són els punts fonamentals?

Es van treballar temes de millorar l’oferta comercial i també l’oferta turística. Al final, un 80% d’aquests 3 milions de turistes que venen i pernocten acaben comprant. Jo no vull saber què hauria passat si no haguéssim crescut en el nombre de turistes tal com hem crescut aquests dar­rers cinc anys.



Quin paper juga el comerç electrònic?

Cabdal. Al final les amenaces les has de saber convertir en oportunitats i està clar que Andorra per molt que negociem un acord d’associació amb la Unió Europea serà un país tercer. Per tant, l’IVA andorrà mai serà homologable a l’espanyol o europeu. Més enllà d’això, hem d’aconseguir que els comerços, jo diria que és un tema de supervivència i guanyar diners, pensin que en els pròxims 4 o 5 anys una part de la seva facturació ha de ser online.



En aquest sentit, les dificultats duaneres poden representar una barrera.

Evidentment, és difícil que sigui majoritari pels tràmits duaners perquè les millores no les podem decidir sols. Les hem de decidir juntament amb França i Espanya.



El sector hoteler manté unes xifres positives quan a l’ocupació, però molts consideren que podrien arribar a ser millors. Hi ha massa hotels a Andorra?

Jo sempre soc pragmàtic. Hi ha els que hi ha i hi ha les places hoteleres que hi ha, que són unes 32.000. Les mateixes que hi havia a principis de segle. El que sí que hi ha són més llits d’apartaments turístics: fa cinc anys n’hi havia 5.000 i ara n’hi ha gairebé 12.000.



Han sortit bé de la crisi econòmica?

Al final m’ha sobtat que molt positivament, ja que vam passar una crisi molt important i no es van tancar massa hotels. Això vol dir que la crisi també els ha permès reestructurar-se i poden competir amb les destinacions del voltant d’Andorra, perquè no hem d’oblidar que estem en un entorn molt competitiu.



Els hotels s’han d’adaptar a la nova normativa d’allotjaments turístics, que va entrar en vigor a principis de mes. Ja s’han fet inspeccions?

Ara ens hi posem. Des d’ara fins a finals d’any farem inspeccions no vinculants, que no seran per sancionar ni per obrir cap procediment de pèrdua d’estrelles, però que serviran per ajudar els hotels a l’hora de veure les mancances que tenen per poder mantenir les seves estrelles. La idea és veure tots els hotels d’aquí a finals d’any. Començarem per als que tinguin la reputació online més baixa.



Creu que hi haurà problemes d’adaptació?

Això és una incògnita. Jo espero que no, però ara veurem de debò quants hotels poden mantenir les seves estrelles. També he de dir que en les converses que hem mantingut amb la Unió Hotelera d’Andorra i Autèntics Hotels d’Andorra, ells han vist molt bé el canvi i si l’han vist bé és perquè ens dona un pas endavant quant a la qualitat del servei.



Parla de les transformacions hoteleres. El Pas de la Casa necessita canviar el seu tipus d’oferta?

Està clar que pel tipus d’oferta que té, tant a nivell turístic com comercial, necessita el tipus de turisme que té actualment. Sempre he dit que l’important és no perdre l’equilibri entre el turisme més jove i un turisme més familiar, que encara ve molt al Pas de la Casa.



Com valora el possible trencament de Grandvalira?

Totes les parts implicades, també el senyor Viladomat, són conscients que aquest trencament suposarà inevitablement una pèrdua d’ingressos, tant per als propietaris de l’estació com per al conjunt del sector turístic. En cas de produir-se, el trencament de Grandvalira serà negatiu per al conjunt del país. Estem parlant de restaurants, d’allotjaments turístics, de taxis o d’autobusos. Tothom pot perdre ingressos.



Tornarà la Vuelta a Espanya?

Nosaltres sempre estem en converses amb la Vuelta, ja hem demanat poder estar presents l’any vinent i tot depèn del recorregut final. Per tant, esperem tenir-la el 2019. Pel que fa al Tour de França, estem treballant per tenir-lo el 2020 o el 2021.

