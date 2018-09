“El nivell del personal del centre és molt elevat”

La directora del Col·legi Britànic d'Andorra està emocionada amb el nou centre

Actualitzada 10/09/2018 a les 07:41

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Andorra compta, per primera vegada, amb un col·legi britànic. El British College of Andorra comença les classes demà amb 38 alumnes de diverses nacionalitats, que tindran l’oportunitat de rebre l’educació íntegrament en anglès de la mà de professors nadius. La directora, Lisa Mason-Jones, està molt satisfeta de poder obrir aquest centre.



Quina diferència hi ha entre el sistema educatiu britànic i l’andorrà?

En el British College d’Andorra seguirem el currículum britànic, el qual té dues parts principals: un programa especial per als nens més petits i el que nosaltres anomenem Key Stage 1 i Key Stage 2. Seguirem el pla del govern de la Gran Bretanya, el qual cobreix les següents assignatures: anglès; matemàtiques; ciències; geografia; història; tecnologia; disseny i tecnologia, i tecnologia de la informació. L’educació serà molt pràctica perquè els nens puguin moure’s, explorar diferents conceptes utilitzant recursos d’alta qualitat, debats amb els professors, pissar­res interactives, vídeos i activitats per als estudiants.



Com s’impartirà l’assignatura de català?

L’escola seguirà les normes del Govern d’Andorra i ensenyarem català quatre hores a la setmana i castellà una hora. Quan els nostres estudiants creixin, també aprendran francès i, òbviament, quan arribin a secundària tindran l’opció d’estudiar altres llengües.



Tots els professors són britànics?

Els nostres professors són tots britànics i el requeriment mínim per treballar a la nostra escola és almenys tres anys en un entorn professional. A la Gran Bretanya, els professors fan una carrera de quatre anys, així que estem segurs que els nostres han estat quatre anys a la universitat i tres més sumant experiència en escoles abans de treballar amb nosaltres. Els nostres professors són tots britànics perquè la política de l’escola és donar feina a professors britànics o angloparlants. Són tots britànics excepte les professores de català i francès, les quals són natives per poder donar el millor ensenyament possible als alumnes.



Com valoraria el nivell del personal docent del centre?

Jo tinc màsters en educació i administració i una de les professores que impartirà classe als estudiants més petits acaba de finalitzar els estudis de postgrau i investigació en educació, de manera que el nivell del personal és molt alt.



Els nens necessiten un nivell mínim d’anglès per entrar a l’escola?

Quan els nens venen a l’escola demanem informes escolars. De moment no tenim un sistema d’avaluació del nivell dels infants que venen a la nostra escola, però sí que llegim informes de l’escola en la qual han estat abans.



Quin és el mètode d’avaluació dels estudiants?

D’acord amb el currículum britànic d’Anglaterra i Gal·les, farem proves formals als 16 i als 18 anys. Als 16, els alumnes faran l’International GCSE (General Certificate of Secondary Education), i als 18, els exàmens d’International Advanced Level (IAL). Aquests són proves formals que seran corregits per una empresa d’examinació, no per l’escola. Aquestes qualificacions britàniques ajudaran els estudiants a accedir a qualsevol universitat, que és el que volen. Els exàmens que farem estan reconeguts a tot el món, de manera que l’estudiant que surt de la nostra escola pot anar a una universitat d’Anglaterra o Gal·les si vol, però també poden accedir a una universitat espanyola, francesa, americana...

#11 Harry

(14/09/18 14:46)



#10 lluis

(14/09/18 13:02)



#9 Greenwich

(14/09/18 12:20)



#8 Sn

(13/09/18 07:07)



#7 Cambridge

(12/09/18 10:50)



#6 Oxford

(11/09/18 17:43)



#5 carles

(11/09/18 16:53)



#4 Quantes hores de català??

(10/09/18 08:14)



#3 GENIAL

(10/09/18 00:15)



#2 BCA

(09/09/18 12:09)

Veure’n més